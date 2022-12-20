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В Бурятии медики рассказали, какие фрукты самые полезные во время беременности

В Бурятии медики рассказали, какие фрукты самые полезные во время беременности
Общество,  Фото:pixabay.com
Рекомендации дали в Республиканском перинатальном центре

Врачи Республиканского перинатального центра в Бурятии напомнили, что главное в меню будущей мамы — разнообразие. Она должна употреблять продукты из всех пищевых групп: мясо, рыбу, овощи и фрукты, молочные продукты, хлеб и крупы.

Питание женщины во время беременности можно условно разделить на три периода (триместра), рассказали в Республиканском перинатальном центре.

В первом триместре беременности закладываются все органы и системы в организме ребенка, формируются ткани. Организму нужны полноценные белки и витамины: нежирное мясо (кролик, курица, индейка), рыба и морепродукты, кисломолочные продукты. Также идет активная перестройка организма и адаптация к новому состоянию. В этот период рекомендуется перейти на низкокалорийную диету, включающую больше фруктов, соков, отвары из сухофруктов, в том числе из шиповника. В самом начале беременности рекомендуются более частые, но менее, обильные приемы пищи. Велико значение продуктов, содержащих фолиевую кислоту, без нее невозможен интенсивный обмен веществ, ее недостаток способен вызвать аномалии в развитии. Фолиевая кислота содержится в зелени, орехах, белокочанной капусте и брокколи, свекле, бобовых, а также в яйцах. Как правило, для того, чтобы гарантированно получить необходимое количество фолиевой кислоты, назначают прием соответствующих препаратов, однако ее богатыми природными источниками, которые вы можете внести в свой рацион, являются брокколи, брюссельская капуста, шпинат.

Во втором триместре – происходят активные скачки в росте и весе ребенка и матки, поэтому калорийность рациона необходимо повысить. В это время повышается потребность в микроэлементах: железе, магнии, цинке, селене, кальции, калии. Витамин C важен для нормальной иммунной защиты организма. Среди источников, богатых этим витамином, можно отметить, брокколи, цитрусовые, красный, зеленый и желтый перец, черную смородину. Высоким содержанием калия могут похвастаться такие продукты, как авокадо, бананы, курага, темно-зеленые листовые овощи. Кальций необходим для развития костей и зубов ребенка и важен для грудного вскармливания. Среди растительных источников кальция можно выделить темно-зеленые листовые овощи, например, брокколи, листовую капусту, водяной кресс, зеленые бобы, брюссельскую капусту. Волокна способствуют нормальному пищеварению и предотвращают запоры. Определенное количество волокон присутствует во всех фруктах и овощах, однако особо богаты ими такие продукты, как горох, батат, репа, бобовые

Очень часто у беременных во втором триместре снижается уровень гемоглобина, это нормальное физиологическое явление, если оно не является угрожающим для здоровья. Повысить гемоглобин можно, употребляя красное мясо, курицу, рыбу, сухофрукты, гранаты, зеленые овощи и свежую зелень, гречку, цитрусовые (апельсины, грейпфруты, помело, лимоны), настои из шиповника и ягод.

В третьем триместре необходимо уменьшить калорийность продуктов за счет кондитерских и мучных изделий, меньше кушать жирного мяса, а также сыра и сметаны

Рекомендованные фрукты во время беременности

1. Абрикосы
Абрикосы содержат: витамины А, С и Е, кальций, железо, калий, бета-каротин, фосфор, кремний. Все эти питательные вещества помогают развитию и росту ребенка. Железо предотвращает анемию, а кальций укрепляет кости и зубы.

2. Апельсины
Апельсины — отличный источник: фолиевой кислоты, витамина С, воды. Апельсины отлично подходят для поддержания здоровья, увлажнения кожи и насыщения влагой организма человека. Витамин С предотвращает повреждение клеток и способствует усвоению железа. Фолиевая кислота помогает предотвратить дефекты невральной трубки у плода.

3. Манго
Манго богаты витаминами А и С. Одна чашка нарезанного манго обеспечивает 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина C и более трети суточной нормы витамина A.

4. Груши
Груши содержат значительное количество пищевых волокон, калия, фолиевой кислоты. Употребление большого количества клетчатки в рационе беременных улучшает работу кишечника. Клетчатка — натуральное средство для профилактики запора — распространенного симптома беременности.

5. Гранаты
Гранаты содержат большое количество витамина К, кальция, фолиевой кислоты, железа, белка и пищевых волокон. Плотные питательные вещества, содержащиеся в гранате, также являются хорошим источником энергии, а их высокое содержание железа помогает предотвратить дефицит железа. Витамин К также необходим для поддержания здоровья костей.

6. Авокадо
Авокадо является отличным источником витаминов С, Е и К, мононенасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, калия и меди. Этот фрукт содержит полезные жиры, которые обеспечивают энергией, стимулируют клетки, отвечающие за формирование кожи и тканей головного мозга развивающегося ребенка. Калий в авокадо облегчает судороги ног — еще один симптом, который часто встречается во время беременности, особенно в третьем триместре.

8. Бананы
Бананы содержат высокий уровень витамина С, калия, витамина В-6. Высокое содержание клетчатки в бананах помогает при запорах, связанных с беременностью. Есть свидетельства того, что витамин B6 уменьшает тошноту и рвоту на ранних сроках беременности.

9. Виноград
В винограде содержатся очень важные для организма человека вещества — витамины С и К, пектин, органические кислоты, антиоксиданты. Питательные вещества в винограде облегчают биологические изменения, которые происходят во время беременности. Они содержат иммуностимулирующие антиоксиданты, которые также помогают предотвратить инфекции.

10. Яблоки
Яблоки богаты витаминами А и С, калием, клетчаткой

Беременным с сахарным диабетом, развившимся во время беременности или сахарным диабетом 1 или 2 типа следует избегать употребления фруктов с высоким гликемическим индексом (бананы, дыня, виноград, очень спелые груши и сливы), а также засахаренных фруктов и цукатов, которые содержат очень много сахара и имеют высокую калорийность. Люди с диабетом не могут позволить себе, чтобы в их овощном меню преобладали крахмалистые овощи. Следует ограничить картофель, кукурузу, горох.

республиканский перинатальный центр беременные

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