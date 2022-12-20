Станция переливания крови Бурятии: «Доноров нужно готовить со школьной скамьи»

За прошедший год количество доноров в республике увеличилось на четыре процента
Сегодня на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов Бурятская станция переливания крови рассказала об итогах работы за год и внесла ряд предложений. Сейчас Бурятская станция переливания крови и ее Нижнеангарский филиал обеспечивают 36 медицинских организаций по всей республике, из которых 21 районная больница.
- Донорство – это социальный вопрос и благородная миссия. Он затрагивает все слои населения. За 2022 год выросло число доноров в Бурятии на четыре процента с 7290 чел. до 7558 человек. В сравнении с 2020 годом рост числа доноров за два года составил почти полторы тысячи человек, 22 процента, - рассказала главврач Бурятской станции переливании крови Марина Бутуханова.
Для обеспечения работы больниц Бурятская станция переливания крови заготавливает донорскую кровь и компоненты крови.
- В 2022 году наблюдается рост по количеству заготовленных компонентов крови в сравнении с 2020 годом, и небольшое снижение в сравнении с 2021 годом, т.к. мы уже не готовим антиковидную плазму. Также в Бурятии активно развивается донорство костного мозга, их в республике на сегодня – 400 человек, только за последние два месяца новыми донорами костного мозга стали 100 человек, - рассказала интересные факты Марина Бутуханова.
По её словам, Бурятская станция переливания крови в 2022 году активно принимала участие во всероссийской акции «Культура донорству», провела ряд мероприятий, призывающих сдавать кровь. Были сняты видеоклипы с артистами русского драмтеатра и бурятского драмтеатра о пользе донорства. Для школьников регулярно проводятся экскурсии на станцию переливанию крови. По словам Марины Бутухановой, «нужно уже сейчас готовить юное поколение к донорству, и готовить их надо со с школьной скамьи».
Марина Бутуханова предложила учредить звание «Почётного донора города Улан-Удэ» и ввести для доноров республики и города региональные льготы – проездные билеты или льготы на коммунальные услуги.
- Пусть работодатель запланирует годовую премию для почётного донора в размере 15 процентов от всей зарплаты за год, - предложила депутат горсовета Людмила Пахомова.
Депутаты горсовета согласились с предложением о введении звания «Почётный донор Улан-Удэ и решили более детально проработать вопрос со льготами.
Станция переливания крови Бурятии: «Доноров нужно готовить со школьной скамьи»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые смогли пообщаться с близкими в неформальной обстановке
Рекомендации дали в Республиканском перинатальном центре
Новые кормушки разместят в местности Хонгор Уула и на экологической тропе «Саянай зурхэн»
Они смогут присутствовать на всех праздничных мероприятиях
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
В столице Бурятии наградили лучших спортсменов уходящего 2022 года
За прошедший год количество доноров в республике увеличилось на четыре процента
Эдуард Норполов был уроженцем Могойтуйского района
Ежемесячные выплаты они получат уже перед праздниками
Их установили около самого высокого в городе памятника
Её потери сократили с помощью прибора за 600 тысяч рублей
Работы должны завершить за несколько дней до Нового года
Для наиболее активных доноров утвердят льготы
Знаки и удостоверения мастеров вручили на турнире по стрельбе из лука в посёлке Агинское
В свет вышел новый поэтический сборник Намжила Нимбуева в мини-формате