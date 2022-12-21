В отдельных районах республики ветер до 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -14,-19, местами -8,-13, по северной половине местами -24,-29.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -11,-13.



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