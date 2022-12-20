В Улан-Удэ открыли мемориальную доску единственной женщине-геологу

Общество, Фото: Озёрный ГОК

Раиса Тарасова удостоена звания Героя Социалистического труда



В Улан-Удэ появилась мемориальная доска в честь Почётного жителя Бурятии, единственной женщины-геолога в республике, удостоенной звания Героя Социалистического труда, Раисы Сергеевны Тарасовой. Событие приурочено к 65-летию со дня создания геологической службы Бурятии и к 25-летию со дня организации Бурятской региональной общественной организации пенсионеров ветеранов- геологоразведчиков.



Мемориальная доска установлена на доме по улице Спартака, дом 1, где жила Раиса Тарасова. В церемонии открытия приняли участие ветераны-геологоразведчики, местные жители, руководитель Бурятского филиала Территориального фонда геологической информации по Дальневосточному федеральному округу Эрдэни Цыденов, руководитель Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по ДФО по РБ Евгений Чукреев, представитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Соелма Шпиталь, директор ООО «Озёрное» Сергей Солодянкин.



- Раиса Сергеевна внесла большой вклад в изучение минерально-сырьевой базы нашей республики, эти знания сегодня очень востребованы. Мы признательны компании «Озёрное» за помощь в проекте по увековечиванию памяти нашей выдающейся коллеги, – отметила председатель Совета ветеранов-геологоразведчиков Бурятии Людмила Бурма.



- Сегодня знаковое событие. Мы вспоминаем и благодарим всех, кто внёс вклад в развитие Бурятгеологии. Фактически то, что сейчас осваивается в регионе, – это ваша заслуга. Вы изучили эти земли, своим трудом вытащили, поставили на баланс и тем самым создали задел на много лет вперёд, – обратился к ветеранам-геологоразведчикам руководитель Бурятнедр Евгений Чукреев. – Хочется пожелать молодому поколению геологов ориентироваться на вас как пример самоотверженного труда и любви к родине.



В 60-е годы прошлого века Раиса Сергеевна Тарасова возглавляла предварительную и детальную разведку Озёрного полиметаллического месторождения в составе Удино-Витимской экспедиции. Сегодня на месте тех геологических изысканий в Еравнинском районе Бурятии завершается строительство Озёрного ГОКа. За выдающиеся успехи в развитии геологоразведочных работ и разведку Озёрного месторождения Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году Раисе Сергеевне Тарасовой присвоено звание Героя Социалистического труда, вручены золотая медаль «Серп и молот» и орден Ленина.



В том же году ей вместе с группой геологов и геофизиков за открытие и разведку крупного месторождения полезных ископаемых присуждена Государственная премия СССР. В последующие годы Раиса Тарасова работала по доразведке и защите в ГКЗ ССР запасов Холоднинского колчеданно-полиметаллического месторождения на территории Северо-Байкальского района Бурятии, сообщили в Озёрном ГОКе.







