20 декабря

19 декабря

Популярное

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску единственной женщине-геологу

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску единственной женщине-геологу
Общество,  Фото:Озёрный ГОК
Раиса Тарасова удостоена звания Героя Социалистического труда

В Улан-Удэ появилась мемориальная доска в честь Почётного жителя Бурятии, единственной женщины-геолога в республике, удостоенной звания Героя Социалистического труда, Раисы Сергеевны Тарасовой. Событие приурочено к 65-летию со дня создания геологической службы Бурятии и к 25-летию со дня организации Бурятской региональной общественной организации пенсионеров ветеранов- геологоразведчиков.

Мемориальная доска установлена на доме по улице Спартака, дом 1, где жила Раиса Тарасова. В церемонии открытия приняли участие ветераны-геологоразведчики, местные жители, руководитель Бурятского филиала Территориального фонда геологической информации по Дальневосточному федеральному округу Эрдэни Цыденов, руководитель Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по ДФО по РБ Евгений Чукреев, представитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Соелма Шпиталь, директор ООО «Озёрное» Сергей Солодянкин.

- Раиса Сергеевна внесла большой вклад в изучение минерально-сырьевой базы нашей республики, эти знания сегодня очень востребованы. Мы признательны компании «Озёрное» за помощь в проекте по увековечиванию памяти нашей выдающейся коллеги, – отметила председатель Совета ветеранов-геологоразведчиков Бурятии Людмила Бурма.

- Сегодня знаковое событие. Мы вспоминаем и благодарим всех, кто внёс вклад в развитие Бурятгеологии. Фактически то, что сейчас осваивается в регионе, – это ваша заслуга. Вы изучили эти земли, своим трудом вытащили, поставили на баланс и тем самым создали задел на много лет вперёд, – обратился к ветеранам-геологоразведчикам руководитель Бурятнедр Евгений Чукреев. – Хочется пожелать молодому поколению геологов ориентироваться на вас как пример самоотверженного труда и любви к родине.

В 60-е годы прошлого века Раиса Сергеевна Тарасова возглавляла предварительную и детальную разведку Озёрного полиметаллического месторождения в составе Удино-Витимской экспедиции. Сегодня на месте тех геологических изысканий в Еравнинском районе Бурятии завершается строительство Озёрного ГОКа. За выдающиеся успехи в развитии геологоразведочных работ и разведку Озёрного месторождения Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году Раисе Сергеевне Тарасовой присвоено звание Героя Социалистического труда, вручены золотая медаль «Серп и молот» и орден Ленина.

В том же году ей вместе с группой геологов и геофизиков за открытие и разведку крупного месторождения полезных ископаемых присуждена Государственная премия СССР. В последующие годы Раиса Тарасова работала по доразведке и защите в ГКЗ ССР запасов Холоднинского колчеданно-полиметаллического месторождения на территории Северо-Байкальского района Бурятии, сообщили в Озёрном ГОКе.



мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На главной площади Улан-Удэ устанавливают огромную ёлочную игрушку
На главной площади Улан-Удэ устанавливают огромную ёлочную игрушку
Общество, 20.12.2022
Объёмная конструкция будет использоваться много лет
Названы назвали самые «снежные» места Прибайкальского нацпарка
Названы назвали самые «снежные» места Прибайкальского нацпарка
Общество, 20.12.2022
Также назвали самые малоснежные маршруты
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество, 20.12.2022
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
Улан-удэнское СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
Общество, 20.12.2022
Осуждённые смогли пообщаться с близкими в неформальной обстановке
В Бурятии медики рассказали, какие фрукты самые полезные во время беременности
В Бурятии медики рассказали, какие фрукты самые полезные во время беременности
Общество, 20.12.2022
Рекомендации дали в Республиканском перинатальном центре
В Бурятии школьники смастерили «столовые» для птиц
В Бурятии школьники смастерили «столовые» для птиц
Общество, 20.12.2022
Новые кормушки разместят в местности Хонгор Уула и на экологической тропе «Саянай зурхэн»
В Бурятии родителям пообещали не запрещать вход на школьные ёлки из-за ОРВИ
В Бурятии родителям пообещали не запрещать вход на школьные ёлки из-за ОРВИ
Общество, 20.12.2022
Они смогут присутствовать на всех праздничных мероприятиях
В буддийском стиле: Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ оснастят телетрапами
В буддийском стиле: Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ оснастят телетрапами
Общество, 20.12.2022
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Лучшим спортсменом года в Улан-Удэ стал лучник
Лучшим спортсменом года в Улан-Удэ стал лучник
Общество, 20.12.2022
В столице Бурятии наградили лучших спортсменов уходящего 2022 года
Станция переливания крови Бурятии: «Доноров нужно готовить со школьной скамьи»
Станция переливания крови Бурятии: «Доноров нужно готовить со школьной скамьи»
Общество, 20.12.2022
За прошедший год количество доноров в республике увеличилось на четыре процента
Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России посмертно
Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России посмертно
Общество, 20.12.2022
Эдуард Норполов был уроженцем Могойтуйского района
Часть жителей Бурятии в декабре ждёт вторая пенсия
Часть жителей Бурятии в декабре ждёт вторая пенсия
Общество, 20.12.2022
Ежемесячные выплаты они получат уже перед праздниками
В центре Улан-Удэ появились Дед Мороз и Снегурочка
В центре Улан-Удэ появились Дед Мороз и Снегурочка
Общество, 20.12.2022
Их установили около самого высокого в городе памятника
В Улан-Удэ при утечках сохранили более 4 тысяч цистерн воды
В Улан-Удэ при утечках сохранили более 4 тысяч цистерн воды
Общество, 20.12.2022
Её потери сократили с помощью прибора за 600 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^