В Улан-Удэ при утечках сохранили более 4 тысяч цистерн воды

Её потери сократили с помощью прибора за 600 тысяч рублей









- В 2023-ем сумма увеличится до 80 миллионов. В первую очередь мы выполняем замену аварийных участков трубопроводов. С помощью современных установок в ближайшее время будет проведён масштабный мониторинг всех ресурсных сетей предприятия, – добавил Дмитрий Скакалин.



При устранении аварийных ситуаций сотрудники «Водоканала» также использует систему телеинспекции для визуального обследования трубопроводов в труднодоступных местах. Сейчас на предприятии проходит тестирование дополнительное оборудование инструментального контроля потерь воды при помощи сканирования грунта. Эта спецтехника показывает не просто утечки на сетях, а незаконные частные врезки в центральный водопровод – с начала года выявили уже 310 таких врезок.



В 2022 году сотрудники МУП «Водоканал» в Улан-Удэ значительно сократили потери воды на сетях. Благодаря специальному прибору – логгеру – при авариях удалось сохранить около 259 кубометров. Этот объём сопоставим с железнодорожным составом, состоящим из более чем четырёх тысяч цистерн.Ещё в январе предприятие протестировало новую спецтехнику PCORR+, позволяющую оперативно находить утечки в канализационных коллекторах и на водоводах без проведения земляных работ.- Мы активно изучаем рынок современных установок, позволяющих эффективно работать над поиском и устранением аварийных ситуаций. Новое оборудование – логгеры – наиболее точно определяют места скрытых утечек на сетях водоснабжения по принципу анализа акустических шумов, – пояснил директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин. – Эта техника помогает значительно сократить время поиска аварии, а, значит, быстрее провести ремонт и устранить неполадки.Система PCORR+ включает восемь акустических датчиков, планшетный патроллер (компьютер) со специализированным программным обеспечением, устройство зарядки планшетного патроллера и руководство по эксплуатации. Комплексная установка обошлась «Водоканалу» в 620 тысяч рублей.За 11 месяцев специалисты обнаружили свыше 290 аварийных участков и устранили около 300 технологических нарушений. Износ городских трубопроводов, по последним данным, достиг уже 80%. В Улан-Удэ ведутся плановые работы по обновлению ветхих сетей и оборудования.В этом году на эти цели выделили свыше 60 миллионов рублей.