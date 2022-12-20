В центре Улан-Удэ появились Дед Мороз и Снегурочка

Их установили около самого высокого в городе памятника
Фото с главным зимним волшебником и его внучкой опубликовали в официальных аккаунтах администрации Улан-Удэ в соцсетях.
- Дедушка Мороз и Снегурочка вместе со скульптурой «Мать Бурятия» встречают гостей нашего города! – говорится в комментарии к снимкам.
«Мать Бурятия» давно стала одним из символов Улан-Удэ. Это самый высокий памятник в столице республики, который представляет собой бронзовую фигуру на высоком постаменте. Женщина держит перед собой традиционный хадак, олицетворяющий гостеприимство. Высота статуи вместе с постаментом составляет 16 метров, а длина её распахнутых рук, удерживающих хадак – шесть.
Несколько лет назад изваяние даже предлагали раскрасить и приодеть, но в итоге решили оставить его в первозданном виде. Весной памятник помыли – на это ушло порядка 300 литров воды
«Мать Бурятия» давно стала одним из символов Улан-Удэ. Это самый высокий памятник в столице республики, который представляет собой бронзовую фигуру на высоком постаменте. Женщина держит перед собой традиционный хадак, олицетворяющий гостеприимство. Высота статуи вместе с постаментом составляет 16 метров, а длина её распахнутых рук, удерживающих хадак – шесть.
Несколько лет назад изваяние даже предлагали раскрасить и приодеть, но в итоге решили оставить его в первозданном виде. Весной памятник помыли – на это ушло порядка 300 литров воды