Знаки и удостоверения мастеров вручили на турнире по стрельбе из лука в посёлке Агинское
В посёлке Агинское прошёл турнир по стрельбе из лука по национальным правилам памяти чемпиона Сибири и Дальнего Востока Дондока Намсараева и его сына Сергея Намсараева. Шести лучникам вручили удостоверения и знаки «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам», сообщает администрация Агинского Бурятского округа.
Это спортивное звание было присвоено по результатам зимнего чемпионата и первенства Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «Сагаан hара - 2022» и открытого турнира по стрельбе из лука по бурятским правилам «Кубок Читы».
Звание мастера спорта по бурятским национальным видам получили:
- Булат Дугаров (с.Зуткулей)
- Бургэд Ринчинов (с.Зуткулей)
- Баиржап Холхонов (с.Хара-Шибирь)
- Бадма Батоев (с.Южный-Аргалей)
- Дымбрыл Цыбенов (с.Зугалай)
- Арюна Ринчинцынгеева (пгт.Агинское).
- Спортивное звание «Мастер спорта по бурятским национальным видам» присваивается уже второй год. Оно становится большим стимулом для спортсменов, занимающихся сохранением и развитием исконных бурятских видов спорта. С каждым годом увеличивается их количество, и повышается мастерство спортсменов, - сообщил начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации АБАО Булат Бальжинимаев.
Ранее звание мастера спорта по бурятским национальным видам получили 19 лучников, борцов, шахматистов на фестивале «Алтаргана» в июле этого года.
В Забайкалье шесть лучников получили звание мастера спорта по бурятским национальным видам
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