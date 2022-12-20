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Часть жителей Бурятии в декабре ждёт вторая пенсия

Часть жителей Бурятии в декабре ждёт вторая пенсия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ежемесячные выплаты они получат уже перед праздниками

В отделении пенсионного фонда России по Бурятии рассказали о сроках начисления пособий на детей от 8 до 17 лет. Третьего числа жители республики, как и положено, получили все положенные выплаты за ноябрь, а уже скоро им перечислят деньги и за декабрь. 

- В конце месяца планируется перечислить детские выплаты за декабрь досрочно, так как выплата выпадает на праздничный день – 3 января, – сообщили в ОПФР.

Точную дату назовут позднее. Пенсии тоже в этот раз будут раньше обычного – они придут на банковские карты в последние дни декабря.

- Дата будет известна в концу текущей недели. Выплата пенсий через почту России в январе будет производиться по графику – с 3-го по 21-ое число. Отделения связи  начнут работу с 3 января, – отмечает «Бурятия-инфо. 24/7» со ссылкой на пенсионный фонд по Бурятии.  
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