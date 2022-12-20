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В Улан-Удэ презентовали книгу стихов Намжила Нимбуева

В Улан-Удэ презентовали книгу стихов Намжила Нимбуева
Общество,  Фото:Национальная библиотека Бурятии
В свет вышел новый поэтический сборник Намжила Нимбуева в мини-формате

В Национальной библиотеке Бурятии прошла презентация книги стихов поэта, писателя, переводчика Намжила Нимбуева (6+). В изящное подарочное издание в твёрдой обложке включены 152 стиха и 33 краткостишия.

По словам сестры поэта Любови Нимбуевой, эта книга является девятой по счёту, до этого стихи издавались восемь раз, из них четыре раза – в Москве. Уникальность книги заключается в её небольшом, карманном формате, повторяющем по своим размерам обычный смартфон. Иллюстратором издания стал заслуженный художник России Бальжинима Доржиев, сообщили в Национальной библиотеке.


На творческом вечере состоялся показ короткометражного фильма «Под вечным синим небом» (6+), в основу сюжета которого лёг пронзительный рассказ Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь». В этом году самобытная бурятская кинокартина завоевала гран-при открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, а также получила высокую оценку жюри на фестивале короткометражных фильмов Alter-Native 30 (Румыния) и на международном кинофестивале Фано (Италия).

- Презентация прошла очень душевно. Стихи читали как известные артисты Артём Баскаков, Любовь Рябкова, так и юные таланты: студент хореографического училища Павел Ирматов, дети Сарюна и Эрдэнию Музыкальные произведения, исполненные на морин хуре Арюной Нимаевой, украсили встречу. Интересно выступил заслуженный художник РФ, народный художник Бурятии Бальжинима Доржиев, цветными иллюстрациями с картин которого оформлена книга, - говорит сестра поэта Любовь Ширабовна.


Тираж книги оставляет 300 экземпляров, он отпечатан на благотворительные средства почитателей творчества поэта. Некоторое количество книг отправлены землякам, участникам СВО.

В 2023 году в Национальной библиотеке пройдёт ежегодный литературный фестиваль «Байкальские чтения» (6+), посвящённый 75-летию со дня рождения Намжила Нимбуева. В рамках фестиваля пройдут книжные выставки, поэтическая площадка, литературная мастерская для молодых и начинающих авторов, торжественное собрание общественности.



Справка:

Намжил Ширабович Нимбуев - бурятский поэт. Родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ. Писать стихи стал с детских лет.

После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.

Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте — это стихотворения, несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком Олегом Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются» и многие другие.

Умер поэт 5 октября 1971 года в возрасте 23 лет.

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