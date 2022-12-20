Улица имени Амгалана Тудупова появилась на Левом берегу
В Улан-Удэ улицу Сибиряк на Левом берегу переименовали в улицу имени Амгалана Жаргаловича Тудупова. Старший сержант 11 десантно-штурмовой бригады, выходец Еравнинского района Бурятии погиб на специальной военной операции, сообщает группа «Еравна-инфо 24/7».
Амгалан Тудупов родился в 1988 году в селе Телемба Еравнинского района. В 2006 году окончил Сосново-Озёрскую среднюю школу № 2.
Высшее образование получил на факультете физической культуры Бурятского государственного университета. После был призван в ряды Вооружённых сил.
После окончания срочной службы работал учителем физкультуры в школе.
В 2014 году заключил контракт. В 2019 году был участником военной операции в Сирии. Награждён медалями «За ратную доблесть», «50 лет 11 гвардейской ОДШБр», «Участнику военной операции в Сирии».
Погиб в марте 2022 года.
В Улан-Удэ улицу назвали именем погибшего на СВО сержанта
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Особо отличился коллектив республиканской клинической больницы имени Семашко
Подведены итоги республиканских конкурсов «Хранители отчих традиций» и «Корольки»
Баир Цырендоржиев раскрыл секрет их воздействия на людей
Теперь студенты из Бурятии смогут ездить на практику в Монголию
Они не понимают, за что платят отдыхающие там дети
На городские улицы высыпано более 200 тонн песка
Когда девушка каталась на коньках, её возлюбленный устроил романтический сюрприз
В Общественной палате представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике
Дмитрий Гармаев принёс извинения пассажирам
Для перерасчёта за услугу достаточно написать заявление в «ЭкоАльянс»
Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
Семьи получат их на несколько дней позже обычного
В олимпиаде «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей со всех регионов России
Турнир состоялся в Петропавловске-Камчатском
Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести