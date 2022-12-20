В Улан-Удэ улицу назвали именем погибшего на СВО сержанта

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Улица имени Амгалана Тудупова появилась на Левом берегу

В Улан-Удэ улицу Сибиряк на Левом берегу переименовали в улицу имени Амгалана Жаргаловича Тудупова. Старший сержант 11 десантно-штурмовой бригады, выходец Еравнинского района Бурятии погиб на специальной военной операции, сообщает группа «Еравна-инфо 24/7».

Амгалан Тудупов родился в 1988 году в селе Телемба Еравнинского района. В 2006 году окончил Сосново-Озёрскую среднюю школу № 2.

Высшее образование получил на факультете физической культуры Бурятского государственного университета. После был призван в ряды Вооружённых сил.

После окончания срочной службы работал учителем физкультуры в школе.

В 2014 году заключил контракт. В 2019 году был участником военной операции в Сирии. Награждён медалями «За ратную доблесть», «50 лет 11 гвардейской ОДШБр», «Участнику военной операции в Сирии».

Погиб в марте 2022 года. 

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