В Бурятии медики соревновались на лыжах и на коньках

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Особо отличился коллектив республиканской клинической больницы имени Семашко



На центральном стадионе в Улан-Удэ прошли соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту, а также турнир по дартсу среди руководителей медицинских организаций. Участвовали главные врачи, главные бухгалтеры и председатели профкомов. Турнир проходит каждый год, сообщили в минздраве Бурятии.



Всего на участие в соревнованиях на лыжах и коньках подали заявки 14 команд, а в турнире по дартсу среди руководителей приняло участие 18 команд. Районы республики представила одна команда из Гусиноозёрской центральной районной больницы.



В турнире по дартсу среди руководителей медицинских организаций тройка лидеров среди команд определилась следующим образом: первое место - управление Роспотребнадзора по Бурятии, второе место - КДЦ «Ритм», третье место - стоматологическая поликлиника №2.



В соревнованиях по лыжным гонкам лучшей стала команда республиканской клинической больницы имени Семашко, второе место заняла Гусиноозерская районная больница, третье место завоевала детская республиканская клиническая больница.



В конькобежном спорте в общекомандном первенстве лучшими стали: первое место – республиканская клиническая больница имени Семашко, второе место – стоматологическая поликлиника №2, третье место – управление Роспотребнадзора.



Кроме командного первенства, были подведены также результаты медиков в личном первенстве.



Следующие игры нового сезона состоятся в феврале 2023 года.

