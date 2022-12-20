Особо отличился коллектив республиканской клинической больницы имени Семашко
На центральном стадионе в Улан-Удэ прошли соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту, а также турнир по дартсу среди руководителей медицинских организаций. Участвовали главные врачи, главные бухгалтеры и председатели профкомов. Турнир проходит каждый год, сообщили в минздраве Бурятии.
Всего на участие в соревнованиях на лыжах и коньках подали заявки 14 команд, а в турнире по дартсу среди руководителей приняло участие 18 команд. Районы республики представила одна команда из Гусиноозёрской центральной районной больницы.
В турнире по дартсу среди руководителей медицинских организаций тройка лидеров среди команд определилась следующим образом: первое место - управление Роспотребнадзора по Бурятии, второе место - КДЦ «Ритм», третье место - стоматологическая поликлиника №2.
В соревнованиях по лыжным гонкам лучшей стала команда республиканской клинической больницы имени Семашко, второе место заняла Гусиноозерская районная больница, третье место завоевала детская республиканская клиническая больница.
В конькобежном спорте в общекомандном первенстве лучшими стали: первое место – республиканская клиническая больница имени Семашко, второе место – стоматологическая поликлиника №2, третье место – управление Роспотребнадзора.
Кроме командного первенства, были подведены также результаты медиков в личном первенстве.
Следующие игры нового сезона состоятся в феврале 2023 года.
В Бурятии медики соревновались на лыжах и на коньках
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