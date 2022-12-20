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В Улан-Удэ с ночи подсыпали порядка ста улиц

В Улан-Удэ с ночи подсыпали порядка ста улиц
Общество, 
На городские улицы высыпано более 200 тонн песка

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству продолжает устранять последствия ночного снегопада. В настоящее время на городские улицы высыпано более 200 тонн песка. В общей сложности подсыпали порядка ста участков городских дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

- За сегодняшнее утро некоторые участки дорог техника подсыпала повторно. Например, на дороге от остановки «Стрелка» до остановки «Обелиск» первая подсыпка была проведена в пять утра, а спустя два часа здесь песок растащился, поэтому техника данный участок подсыпала еще раз в семь часов, чтобы не допустить аварийных ситуаций на дороге. В течение дня на опасных участках будет производиться повторная подсыпка, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



В Советском районе подсыпали: развязку на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Удинский мост, спуски и подъёмы на улицах Смолина и Борсоева, на ст. Дивизионной, в мкрн Стеклозавод, ул. Куйбышева, «Клеверную» развязку, ул. Балтахинова, Кундо, Воронежскую и др.

В Железнодорожном районе: пр. 50-летия Октября, дорогу от остановки Стрелка до остановки Обелиск, улицы Н. Петрова, пр. Автомобилистов, ул. Дзержинского, Панорамную, Добролюбова, Революции 1905 года и др.

В Октябрьском районе: 102 мкрн, 113 мкрн, 105 мкрн, 111-112 мкрн, улицы Терешковой, Зои Космодемьянской, Медицинскую, Больничную, БКМ и др.

В мкрн Загорск: ул. Хоринскую, Камова, Гастелло, Краснодонскую, Заиграевскую, Балдынова, Столичную, Гарнаева и др.

За подсыпку на прилегающих территориях отвечают управляющие компании и ТСЖ, организации, предприятия.

Сообщать о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.
снег

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