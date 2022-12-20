Названы назвали самые «снежные» места Прибайкальского нацпарка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также назвали самые малоснежные маршруты



Самые «снежные» места Прибайкальского национального парка назвали специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». По данным многолетних наблюдений и учётов уровня снежного покрова, среди лидеров по количеству зимних осадков Листвянское, Байкальское, Большереченское, Маритуйское и Половинское лесничества.



Именно там, на заросших лесом склонах и пологих пространствах с относительно невысокой ветровой нагрузкой, задерживается много замёрзшей влаги. И ежегодно собираются поклонники беговых и горных лыж, сноубордов и любителей прокатиться на снегоходе или собачьей упряжке.



Одними из ближайших к Иркутску и популярных в выходные дни снежных маршрутов являются такие, как: «Листвянка – падь Чёрная», «Падь Крестовая», «Камень Черского».



На левом берега Ангары у её истока начинается продолжительный маршрут для квадроциклов и снегоходов «Порт Байкал», проходящий по территориям Байкальского и Половинского участковых лесничеств. У жителей Иркутской области популярен также лыжный маршрут «О.п. Переезд – КБЖД» на Олхинском плато.



К самым малоснежным маршрутам можно отнести те, что расположены на острове Ольхон и в Тажеранских степях; там сильные и частые байкальские ветры каждый год не оставляет снегу шансов на то, чтобы собраться в сугробы.



- В наступившем зимнем сезоне 2022 – 2023 года обилием снега пока не может похвастаться и Прибайкальское лесничество, в котором расположены маршруты «Сухое озеро» и «Урочище Подкамень» — белое «покрывало» не спешит укутать не только землю, но и лёд прилегающей акватории Байкала, - пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

