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В Бурятии жителей райцентра возмутил каток с «корявым» льдом

В Бурятии жителей райцентра возмутил каток с «корявым» льдом
Общество,  Фото:«Закамна-инфо 24/7»
Они не понимают, за что платят отдыхающие там дети

На днях жители Закаменска обратились с жалобой в местный вайбер-чат. Они поинтересовались, когда на местном стадионе будет нормальный каток.

- Посмотрите, сколько детей там катается – им больше некуда податься, как говорится. Но лёд каждый год ужасный! Прокат работает, коньки напрокат дают, но за что же платят дети? За корявый лёд? Катки остались только на стадионе и то толком не залиты, – возмутились закаменцы.

Судя по фото, ледовую арену в городе и в самом деле сделали кое-как. В отделе по делам молодёжи, физической культуры и спорта района пояснили: из-за тёплой погоды площадку начали заливать позже, чем планировалось.

- Заливка льда проходит в несколько этапов, и после полотно сглаживается. Работы ещё не закончены, – рассказали в отделе по делам физической культуры.

А в Баунтовском районе с катком всё в порядке, и маленькие местные жители очень хотят проводить там время. Но не могут.

- Как оказалось, они зря радовались, потому что каток всегда занят. В рабочие дни дети в школах и на дополнительных занятиях, а в субботу и в воскресенье с обеда туда вообще не попасть – выгоняют хоккеисты. Можно как-то решить этот вопрос? – спрашивают сельчане.

Начальник отдела социальных полномочий местной администрации Инна Купина отметила, что в ближайшее время разработают график работы универсальной хоккейной коробки. «В нём будет указано время для хоккеистов и для свободного катания», – заявила она. 
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