Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пригласили в Иркутскую область

Общество, Фото: с сайта правительства Иркутской области

Его пригласил губернатор региона



В Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святителя Николая Мирликийского Москвы — духовного Центра моряков и речников России (Спасское благочиние Северо-Западного викариатства Московской епархии) и Божественную литургию в новоосвященном храме.



После Литургии состоялась хиротония архимандрита Константина (Мануйлова) в епископа Братского и Усть-Илимского, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В мероприятиях участвовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Братска Сергей Серебряников, представители российского парламента, министерства транспорта РФ, Росморречфлота, отраслевых организаций, преподаватели и курсанты Академии и колледжа водного транспорта.



Игорь Кобзев пригласил Святейшего Владыку посетить Иркутскую область в преддверии 300-летия Иркутской епархии Русской Православной церкви. Событие будет отмечаться в регионе в 2027 году.



– За честь принял приглашение принять участие в торжественной службе, которую сегодня провёл Святейший Патриарх Кирилл. Для меня это ответственно и почётно. Иркутская область – многонациональный регион. Такое разнообразие народностей и национальностей привело к тому, что религиозная жизнь здесь формировалась под воздействием многих религий. Но именно Православная церковь оставила заметный след в освоении Сибири, оказала большое влияние на все сферы жизни людей. Ключевая роль здесь принадлежит Иркутской епархии. До первой половины 19 века она охватывала огромную территорию от Томской губернии до Тихого океана, – подчеркнул Игорь Кобзев.





