Учитель русского языка и литературы из Бурятии стала одной из лучших в стране













В финальном этапе профессиональной олимпиады «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей, которые до этого победили в очных региональных этапах. Из 75 участников были отобран один победитель и четыре призёра.



Вторая всероссийская профессиональная олимпиада учителей проводилась по инициативе Минпросвещения России по четырем направлениям: метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиада учителей русского языка «Хранители русского языка», олимпиада учителей информатики «ПРО-IT» и олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки». Организатором олимпиады выступила академия Минпросвещения России.



В финальном этапе профессиональной олимпиады «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей, которые до этого победили в очных региональных этапах. Из 75 участников были отобран один победитель и четыре призёра.Вторая всероссийская профессиональная олимпиада учителей проводилась по инициативе Минпросвещения России по четырем направлениям: метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиада учителей русского языка «Хранители русского языка», олимпиада учителей информатики «ПРО-IT» и олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки». Организатором олимпиады выступила академия Минпросвещения России.

В Москве подвели итоги всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Хранители русского языка». Победителем профессиональной олимпиады стала Ольга Пачина, учитель русского языка из Пермского края.Призёрами олимпиады стали самые сильные участники, среди которых Татьяна Вишнякова из Бурятии, Евгения Винокурова из Нижегородской области, Татьяна Политова из республики Коми, а также Евгения Сорокина из Республики Алтай. Все победители и призёры были награждены дипломами и призами.- Татьяна Витальевна Вишнякова - учитель русского языка и литературы средней школы № 1 Улан-Удэ. Чтобы пройти в финал, участники олимпиады выполнили и защитили итоговые работы «Урок в музее», продемонстрировали свою эрудицию на блицтурнире и приняли участие в мастер-классах, - рассказали в министерстве образования Бурятии.