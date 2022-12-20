В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет

Семьи получат их на несколько дней позже обычного





Жители Бурятии пожаловались, что не получили пособия на ребятишек от 3 до 7 лет в срок. Деньги через банки многим должны были перевести ещё в минувшую пятницу.В Минсоцзащиты Бурятии пояснили, что ежемесячные выплаты за декабрь предоставят позже обычного. Это связано с выделением дополнительных финансовых лимитов.- Решение о направлении дополнительных средств для Бурятии – 73 миллионов рублей – приняло правительство России в связи с увеличением и уточнением числа получателей выплаты в регионе, – отметили в ведомстве.Сейчас там ожидают подтверждения факта подписания соответствующего соглашения с министерством труда России. «После выплата будет предоставлена получателям в полном объёме в кратчайшие сроки – в течение двух-трёх дней», – уточнили в ведомстве.