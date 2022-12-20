20 декабря

19 декабря

Популярное

В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет

В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Семьи получат их на несколько дней позже обычного

Жители Бурятии пожаловались, что не получили пособия на ребятишек от 3 до 7 лет в срок. Деньги через банки многим должны были перевести ещё в минувшую пятницу.

В Минсоцзащиты Бурятии пояснили, что ежемесячные выплаты за декабрь предоставят позже обычного. Это связано с выделением дополнительных финансовых лимитов.

- Решение о направлении дополнительных средств для Бурятии – 73 миллионов рублей – приняло правительство России в связи с увеличением и уточнением числа получателей выплаты в регионе, – отметили в ведомстве.

Сейчас там ожидают подтверждения факта подписания соответствующего соглашения с министерством труда России. «После выплата будет предоставлена получателям в полном объёме в кратчайшие сроки – в течение двух-трёх дней», – уточнили в ведомстве. 

пособия дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии
В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии
Общество, 20.12.2022
Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет
Общество, 20.12.2022
Семьи получат их на несколько дней позже обычного
Учитель русского языка и литературы из Бурятии стала одной из лучших в стране
Учитель русского языка и литературы из Бурятии стала одной из лучших в стране
Общество, 20.12.2022
В олимпиаде «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей со всех регионов России
Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество, 20.12.2022
Турнир состоялся в Петропавловске-Камчатском
Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль
Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль
Общество, 20.12.2022
Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад
Общество, 20.12.2022
Однако в Роспотребнадзоре жителей республики призвали не расслабляться
В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева
В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева
Общество, 20.12.2022
Виталий Сукуев награждён званием Героя России за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно
Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде
Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде
Общество, 20.12.2022
Водителей просят быть внимательными за рулём 
В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом
В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом
Общество, 20.12.2022
Суд привлёк недобросовестных руководителей ликвидированного юридического лица к субсидиарной ответственности
Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором
Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором
Общество, 20.12.2022
За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
Общество, 19.12.2022
Молодой человек ездил по улицам райцентра
В Бурятии выросло число домов-интернатов
В Бурятии выросло число домов-интернатов
Общество, 19.12.2022
Это позволило ликвидировать очередность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^