В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет

Семьи получат их на несколько дней позже обычного
Жители Бурятии пожаловались, что не получили пособия на ребятишек от 3 до 7 лет в срок. Деньги через банки многим должны были перевести ещё в минувшую пятницу.
В Минсоцзащиты Бурятии пояснили, что ежемесячные выплаты за декабрь предоставят позже обычного. Это связано с выделением дополнительных финансовых лимитов.
- Решение о направлении дополнительных средств для Бурятии – 73 миллионов рублей – приняло правительство России в связи с увеличением и уточнением числа получателей выплаты в регионе, – отметили в ведомстве.
Сейчас там ожидают подтверждения факта подписания соответствующего соглашения с министерством труда России. «После выплата будет предоставлена получателям в полном объёме в кратчайшие сроки – в течение двух-трёх дней», – уточнили в ведомстве.
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