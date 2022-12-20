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Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО

Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Турнир состоялся в Петропавловске-Камчатском

Сборная Бурятии по самбо завоевала 12 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа в Петропавловске-Камчатском. О результатах команды сообщили в минспорта Бурятии.

Успеха на чемпионате по боевому самбо добился Алдар Батомункуев в весовой категории до 58 кг. На первенстве по боевому самбо отличились Айдын Ооржак и Самба Цыремпилов. Именно они в составе сборной Дальнего Востока представят Бурятию на чемпионате и первенстве страны.

Серебряную медаль чемпионата по боевому самбо завоевал Очир Дондоков в весовой категории до 79 кг. Бронзовыми призёрами чемпионата по спортивному самбо стали Кан-Демир Куулар в весовой категории до 64 кг и Матвей Бугаенко в весовой категории до 79 кг. Бронзовых медалей по боевому самбо удостоены Буянта Дашабылов в весовой категории до 58 кг, Айдын Ооржак в весовой категории до 64 кг, Баир Будожапов в весовой категории до 71 кг и Матвей Бугаенко в весовой категории до 79 кг. Также медали первенства у Данзанова Этигэла – серебряная и Доржиева Доржи - бронзовая.

Всего на окружном чемпионате и первенстве боролись более 200 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока.

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