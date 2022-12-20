Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад

Однако в Роспотребнадзоре жителей республики призвали не расслабляться
Ситуация с ОРВИ в Бурятии улучшилась. На минувшей неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 30% во всех возрастных группах. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев.
- Снижение отмечалось в Улан-Удэ и практически во всех районах. Это результат профилактических мероприятий, которые у нас ввели три недели назад на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве, – подчеркнул Ханхареев. – Что касается гриппа, заболеваемость им сохранялась на уровне предыдущей недели
По словам главного санврача республики, все заразившиеся оказались не привиты.
- Тем не менее, не стоит сейчас расслабляться. Впереди – детские новогодние праздники, и для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемости, необходимо и дальше соблюдать все противоэпидемические меры, – отметил глава Роспотребнадзора.
Он призвал усилить «входной фильтр», не допускать на праздничные мероприятия людей с симптомами ОРВИ, поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, проводить дезинфекцию и носить защитные маски в местах с массовым скоплением людей. «Сейчас важно обезопасить наших граждан и снизить риски инфицирования», – заключил Сергей Ханхареев.
Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
Семьи получат их на несколько дней позже обычного
В олимпиаде «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей со всех регионов России
Турнир состоялся в Петропавловске-Камчатском
Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести
Однако в Роспотребнадзоре жителей республики призвали не расслабляться
Виталий Сукуев награждён званием Героя России за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно
Водителей просят быть внимательными за рулём
Суд привлёк недобросовестных руководителей ликвидированного юридического лица к субсидиарной ответственности
За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров
Создан образ небожителя Бурхан Баабай
В Улан-Удэ днём -13
Режим её работы изменился
Молодой человек ездил по улицам райцентра
Это позволило ликвидировать очередность