20 декабря

19 декабря

Популярное

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако в Роспотребнадзоре жителей республики призвали не расслабляться

Ситуация с ОРВИ в Бурятии улучшилась. На минувшей неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 30% во всех возрастных группах. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев.

- Снижение отмечалось в Улан-Удэ и практически во всех районах.  Это результат профилактических мероприятий, которые у нас ввели три недели назад на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве, – подчеркнул Ханхареев. – Что касается гриппа, заболеваемость им сохранялась на уровне предыдущей недели

По словам главного санврача республики, все заразившиеся оказались не привиты.

- Тем не менее, не стоит сейчас расслабляться. Впереди – детские новогодние праздники, и для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемости, необходимо и дальше соблюдать все противоэпидемические меры, – отметил глава Роспотребнадзора.

Он призвал усилить «входной фильтр», не допускать на праздничные мероприятия людей с симптомами ОРВИ, поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, проводить дезинфекцию и носить защитные маски в местах с массовым скоплением людей. «Сейчас важно обезопасить наших граждан и снизить риски инфицирования», – заключил Сергей Ханхареев.
ОРВИ грипп болезнь Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии
В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии
Общество, 20.12.2022
Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии затянули с выплатами на детей от 3 до 7 лет
Общество, 20.12.2022
Семьи получат их на несколько дней позже обычного
Учитель русского языка и литературы из Бурятии стала одной из лучших в стране
Учитель русского языка и литературы из Бурятии стала одной из лучших в стране
Общество, 20.12.2022
В олимпиаде «Хранители русского языка» приняли участие 75 учителей со всех регионов России
Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Самбисты Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество, 20.12.2022
Турнир состоялся в Петропавловске-Камчатском
Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль
Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль
Общество, 20.12.2022
Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии понемногу пошла на спад
Общество, 20.12.2022
Однако в Роспотребнадзоре жителей республики призвали не расслабляться
В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева
В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева
Общество, 20.12.2022
Виталий Сукуев награждён званием Героя России за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно
Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде
Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде
Общество, 20.12.2022
Водителей просят быть внимательными за рулём 
В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом
В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом
Общество, 20.12.2022
Суд привлёк недобросовестных руководителей ликвидированного юридического лица к субсидиарной ответственности
Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором
Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором
Общество, 20.12.2022
За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
Общество, 19.12.2022
Молодой человек ездил по улицам райцентра
В Бурятии выросло число домов-интернатов
В Бурятии выросло число домов-интернатов
Общество, 19.12.2022
Это позволило ликвидировать очередность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^