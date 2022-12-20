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Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль

Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль
Общество, 
Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести

В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ прокомментировали ситуацию с собаками в микрорайоне Забайкальский. Как сообщал «Байкал-Daily», детям, по словам местных жителей, приходится ходить в школу, вооружившись лыжными палками, чтобы хоть как-то защищаться от агрессивных четвероногих.

Люди боятся за ребятишек и за свою безопасность, помня о трагедии, которая произошла два года назад в ДНТ «Весна». Тогда псы чуть не растерзали там насмерть 20-летнюю девушку.

В КГХ отметили, что этот микрорайон находится на особом контроле при проведении рейдов по отлову беспризорных животных. В 2022 году в Забайкальском провели четыре таких мероприятия – и это не считая внеплановых. Очередное состоится 28 декабря.

- Кроме того, для предупреждения появления стай и выявления фактов нахождения собак на самовыгуле сотрудники комитета и администрации Октябрьского района на постоянной основе производят объезд территории, – подчеркнули в комитете городского хозяйства. – Выполнение мероприятий в рамках заявок в отношении животных без владельцев, поступающих по территории микрорайона, находятся на особом контроле в КГХ. Проводится регулярное патрулирование группами отлова независимо от смены подрядчика и контроль за приютом «Надежда».

Этот приют находится поблизости, и в комитете городского хозяйства следят, чтобы псы не проникли оттуда в посёлок. Совсем скоро его должны перенести на территорию пригородного Заиграевского района. Необходимая работа уже ведётся.

собаки рейд бездомные животные

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