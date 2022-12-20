Ситуацию с бродячими псами в микрорайоне Улан-Удэ взяли под особый контроль

Находящийся рядом собачий приют пообещали перенести
Люди боятся за ребятишек и за свою безопасность, помня о трагедии, которая произошла два года назад в ДНТ «Весна». Тогда псы чуть не растерзали там насмерть 20-летнюю девушку.
В КГХ отметили, что этот микрорайон находится на особом контроле при проведении рейдов по отлову беспризорных животных. В 2022 году в Забайкальском провели четыре таких мероприятия – и это не считая внеплановых. Очередное состоится 28 декабря.
- Кроме того, для предупреждения появления стай и выявления фактов нахождения собак на самовыгуле сотрудники комитета и администрации Октябрьского района на постоянной основе производят объезд территории, – подчеркнули в комитете городского хозяйства. – Выполнение мероприятий в рамках заявок в отношении животных без владельцев, поступающих по территории микрорайона, находятся на особом контроле в КГХ. Проводится регулярное патрулирование группами отлова независимо от смены подрядчика и контроль за приютом «Надежда».
Этот приют находится поблизости, и в комитете городского хозяйства следят, чтобы псы не проникли оттуда в посёлок. Совсем скоро его должны перенести на территорию пригородного Заиграевского района. Необходимая работа уже ведётся.