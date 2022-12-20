Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде

Общество, Фото: администрация Улан-Удэ, из архива

Водителей просят быть внимательными за рулём



В ночь на 20 декабря в столице Бурятии снова выпал снег. Из-за тёплой погоды на дорогах возможно образование гололёда, предупреждают в администрации Улан-Удэ.



Комбинат по благоустройству с четырёх утра подсыпает городские дороги, чтобы обеспечить безопасное автомобильное движение. В первую очередь подсыпают наиболее опасные участки. Это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы.



- Просим вас быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт, - обратились к автомобилистам в мэрии.



Водителей просят пропускать дорожную технику комбината по благоустройству для оперативной подсыпки городских дорог. Машины-пескоразбрасыватели будут работать весь день.



