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Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде

Автомобилистов Улан-Удэ предупреждают о гололёде
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ, из архива
Водителей просят быть внимательными за рулём

В ночь на 20 декабря в столице Бурятии снова выпал снег. Из-за тёплой погоды на дорогах возможно образование гололёда, предупреждают в администрации Улан-Удэ.

Комбинат по благоустройству с четырёх утра подсыпает городские дороги, чтобы обеспечить безопасное автомобильное движение. В первую очередь подсыпают наиболее опасные участки. Это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы.

- Просим вас быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт, - обратились к автомобилистам в мэрии.

Водителей просят пропускать дорожную технику комбината по благоустройству для оперативной подсыпки городских дорог. Машины-пескоразбрасыватели будут работать весь день.

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