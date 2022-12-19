В Бурятии выросло число домов-интернатов

Это позволило ликвидировать очередность



За последние пять лет Бурятии увеличилось число социальных учреждений – домов-интернатов: с 45 до 56. Это позволило ликвидировать очередность в дома-интернаты, сообщает минсозащиты Бурятии.



В домах-интернатах сейчас проживает более двух с половиной тысяч граждан республики, среди которых дети-инвалиды и пожилые жители республики.



- Пять лет назад в списке домов-интернатов состояли только государственные учреждения. Но уже к 2022 году в республике появилось 20 частных организаций, которые оказывают социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Ликвидации очередности также способствовало строительство в 2018 году дополнительного спального корпуса в Мухоршибирском доме-интернате, которое профинансировали на 55,1 млн рублей.



- Благодаря механизму государственно-частного партнерства в Бурятии появилось два дома-интерната. С января 2017 года реализуется концессионное соглашение с ООО «Горный воздух», в рамках которого в Закаменске работает дом-интернат для престарелых и инвалидов на 140 человек (он был открыт на базе дома ветеранов). В 2020 заключено концессионное соглашение с обществом «Империал Групп», благодаря которому в 2021 году открыт частный пансионат для людей старшего поколения на 50 мест, - отметили в минсозащиты республики.

