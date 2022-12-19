Запрет продлится до 27 декабря
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 декабря 2022 года, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.
Ограничения на полёты в ряд аэропортов на юге страны были введены с 24 февраля из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине.
Росавиация продлила запрет на полёты на юге страны
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