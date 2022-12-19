Из Бурятии отправили буузы и тушёнку участникам спецоперации

Кижингинцы приготовили 3800 кг замороженных бууз и 50 ящиков тушёнки



Неравнодушные жители Кижингинского района Бурятии отправили накануне военнослужащим-землякам 3 800 кг бууз и 50 ящиков тушёнки



- Сбор продуктов состоялся в рамках акции «Буузы для бойцов», - сообщает администрация Кижингинского района.



Также к акции присоединились земляки, проживающие в Улан-Удэ.





Читают сейчас