Кижингинцы приготовили 3800 кг замороженных бууз и 50 ящиков тушёнки
Неравнодушные жители Кижингинского района Бурятии отправили накануне военнослужащим-землякам 3 800 кг бууз и 50 ящиков тушёнки
- Сбор продуктов состоялся в рамках акции «Буузы для бойцов», - сообщает администрация Кижингинского района.
Также к акции присоединились земляки, проживающие в Улан-Удэ.
Из Бурятии отправили буузы и тушёнку участникам спецоперации
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