На турнир съехалось более 100 спортсменов со всех регионов ДФО
На чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по скалолазанию сборная республики Бурятия завоевала шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.
- Всего на турнир съехались более 100 спортсменов из разных уголков Дальнего Востока. Боролись скалолазы за победу в дисциплинах «Скорость» и «Трудность». В последней дисциплине особенно преуспели наши скалолазы, - сообщает минспорта Бурятии.
Золотые медали завоевали Вадим Чернега и Иван Бутаев. Ксения Ширабон и Валерия Кобылкина стали серебряными призёрами. Бронзовыми наградами порадовали Егор Прохоренков и Юлия Фартусова.
Соревнования прошли с 15 по 18 декабря в новом центре сложнокоординационных видов спорта в городе Комсомольск-на-Амуре. В них приняли участие юные и взрослые спортсмены в разных возрастных категориях. Участники соревнований одними из первых попробовали новый 17-метровый скалодром.
Скалолазы Бурятии завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО
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