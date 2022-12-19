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Скалолазы Бурятии завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО

Скалолазы Бурятии завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На турнир съехалось более 100 спортсменов со всех регионов ДФО

На чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по скалолазанию сборная республики Бурятия завоевала шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

- Всего на турнир съехались более 100 спортсменов из разных уголков Дальнего Востока. Боролись скалолазы за победу в дисциплинах «Скорость» и «Трудность». В последней дисциплине особенно преуспели наши скалолазы, - сообщает минспорта Бурятии.

Золотые медали завоевали Вадим Чернега и Иван Бутаев. Ксения Ширабон и Валерия Кобылкина стали серебряными призёрами. Бронзовыми наградами порадовали Егор Прохоренков и Юлия Фартусова.

Соревнования прошли с 15 по 18 декабря в новом центре сложнокоординационных видов спорта в городе Комсомольск-на-Амуре. В них приняли участие юные и взрослые спортсмены в разных возрастных категориях. Участники соревнований одними из первых попробовали новый 17-метровый скалодром.
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