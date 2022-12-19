Жителей Бурятии призывают совершить 100 тысяч простираний

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Считается, что через такие физические упражнения очищается карма



В преддверии Нового лунного года Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин» объявил традиционную акцию «100 000 мургэл» (0+). С 19 декабря по 7 марта любой верующий может почистить свою карму, совершая мургэл (буддийские простирания). Для этого нужно будет завести специальную тетрадь, заниматься и вести ежедневный подсчёт.



- Простирания – мургэл можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы или страдания, которые могут нам встретиться. Также это хорошая физическая нагрузка, - рассказывают в Курумканском дацане.



Мургэл можно рассматривать, как с духовной стороны, так и с лечебной. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, боли и высокое давление.



- Если делать простирания в действующем (намоленном) дугане в Дни Будды (8, 15 и 30 лунного числа), также с 1 по 15 числа Нового лунного года, тогда количество совершённых мургэл можно будет умножить минимум в шесть раз, - отмечают священнослужители.



Совершённые подсчитанные простирания верующие будут записывать до 7 марта. Потом подведённые итоги следует сообщить в Курумканский дацан, а там уже подсчитают общее количество. Таким образом, планируется «собрать» более 100 тысяч мургэл.



- Так хотим довести до 100 000, может, до 1 млн или ещё больше. А каждый пусть поставит себе подобную цель. Например, Лама Цонкапа сделал 3,5 млн простираний. Можно и такую цифру поставить себе как цель всей жизни, - сообщают ламы.



По словам буддистов, ежедневные простирания до «седьмого пота» могут гарантировать защиту от вирусной инфекции, потому что «в разгорячённых лёгких не может находиться ничего лишнего, оно выводится выдохом и потом».



- Если вы приучили себя к ежедневным простираниям, то даже если заразитесь вирусной инфекцией, она выйдет из вас при первой же хорошей нагрузке. К тому же, мургэл ещё и очищает карму. И не только этой жизни, но и накопленную за многие предыдущие, - рассказал настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама.



