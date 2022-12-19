В Улан-Удэ открылся центр создания креативных прототипов

Здесь могут творить как мастера и художники, работающие в сфере изготовления художественной продукции, так и организации и предприятия, которые занимаются производством сувенирной продукции. Помимо этого, здесь можно реставрировать музыкальные инструменты, мебель, утварь и украшения.- Здесь можно создать макет изделия, изготовить его. Курируют такие центры министерство культуры Российской Федерации и это одно из звеньев цепочки создания арт-кластера. У нас уже в этом году открылась Школа креативных индустрий, где обучаются дети от 12 до 17 лет. Дальше уже эти ребята могут прийти в центр прототипирования и создавать конкретные вещи, - пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.На реализацию проекта министерством культуры России в 2022 году было выделено 25 млн рублей. На эту сумму были произведены ремонтные работы в помещении центра, а также закуплено новейшее оборудование.- Для нас открытие центра - это отличная возможность развития наших творческих способностей у студентов, в том числе у преподавателей. У наших преподавателей «глаза горели», когда они получали оборудование и запускали его. Оборудование специфическое, оно производственное, это не просто учебный класс. Таких Центров прототипирования на Дальнем Востоке только три. Мы третьи. Есть ещё во Владивостоке и Хабаровске, - подчеркнула ректор ВСГИК Елена Перова.