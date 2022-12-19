Обилие снега в этом году позволило запустить трассу раньше обычного
Зимний сезон на горнолыжной трассе в Листвянке начнётся 23 декабря. Благодаря обилию снега в этом году трассу решено было запустить раньше обычного.
- Система искусственного оснежения и снегоуплотнительная машина уже подготовили для любителей активного зимнего отдыха полотно склона, - сообщили в горнолыжном комплексе «Истлэнд».
Десятки тысяч туристов ежегодно посещают комплекс, чтобы с высоты нескольких сотен метров над уровнем Байкала оценить вид на озеро и заснеженные горные хребты. Общая протяжённость канатной дороги составляет 1400 метров.
С января по март 2022 года канатная дорога в Листвянке перевезла 40 тысяч человек.
Протяжённость горнолыжной трассы составляет 800 метров. Перепад высот основного спуска между верхней и нижней точками - 165 метров. На склонах работают опытные инструкторы по горнолыжному спорту.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря открылся горнолыжный сезон в Байкальске на горе Соболиная.
Горнолыжный сезон в Листвянке стартует 23 декабря
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