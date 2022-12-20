В Улан-Удэ днём -13
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -11,-16, местами -21,-26.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -11,-13.
В Бурятии местами небольшой снег
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