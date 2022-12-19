Коллектив из Улан-Удэ выступит на патриотическом концерте в Москве

Для «Байкал-Идель» приглашение в столицу страны стало приятной неожиданностью



Улан-удэнская школа танцев «Байкал-Идель» выступит на патриотическом концерте в Москве «Скажи Героям Спасибо!» (возрастное ограничение 6+).



На одной сцене выступят юнармейские творческие коллективы и известные артисты: в их числе группа «Любэ», Олег Газманов, Сергей Войтенко, ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.



Для улан-удэнского коллектива приглашение на концерт стало неожиданностью. Организаторы сами вышли на творческий коллектив и пригласили к участию. Сейчас дети уже находятся в столице России и усердно репетируют номера.



- Для нас это стало неожиданностью, такой новогодний подарок. На меня сами вышли режиссёры этого концерта. Мы отправили номера, подходящие под программу, утвердили два номера. Нам посчастливилось, нас пригласили. Мы одни с нашего региона, - рассказала «Байкал-Daily» художественный руководитель школы танцев Татьяна Валиева.



«Байкал-Идель» представит зрителям два номера: танец с вазами «Пробуждение» и «Молитва» под песню Людмилы Гурченко «Мой сынок».



Юные артисты из «Байкал-Идель» ранее участвовали в проекте «Большие и маленькие» (12+) на телеканале «Культура», на НТВ «Страна талантов» (12+). Но в подобных столичных концертах, как этот, коллектив никогда ещё не принимал участие.



Школа танцев «Байкал-Идель» относится к дополнительному образованию. Здесь занимаются творческие дети, которые очень любят танцевать. Это не профессиональный, но очень трудолюбивый коллектив.



Чтобы ребята достойно представили республику, для них сняли зал для репетиций. Сейчас артисты усиленно готовятся к выступлению.



- Для нас это впервые, когда пригласили не на конкурс, не на фестиваль, а на концерт. Конечно, для нас это очень значимо, волнительно, и так ответственно, - призналась худрук.



Концерт-видеооткрытка состоится в Центральном академическом театре Российской Армии 20 декабря. Зрителями станут 1 500 человек: почётные гости, среди которых ветераны и представители Министерства обороны РФ; руководители и представители военно-патриотических объединений и движения «Юнармия».



На экране будут транслироваться видеоролики о добровольческой помощи и поддержке участников СВО.

