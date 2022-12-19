Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно
В международном аэропорту «Байкал» в Бурятии пассажиры запечатлели на фото кучу разбросанных чемоданов на багажной ленте. Пассажиры сочли, что на стадии принятия багажа сотрудники обошлись небрежно с их вещами. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Вот так сегодня утром получили пассажиры свои чемоданы в аэропорту, - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи поддержали возмущение автора поста. Некоторые даже отметили, что на первый взгляд разбросанные чемоданы выглядят как гора мусора.
«Что аэропорт, что почта – им всё равно на чужое»,
«М-да, когда фотка только подгружалась, выглядела как гора мусора»,
«Я свой чемодан вижу!»,
«Скажите спасибо, что хоть не вскрыли. Шучу. Безобразие, конечно».
«Видимо чья-то сумка застопорила», - пишут местные жители.
Одна улан-удэнка поделилась историей, как получила в местном аэропорту перевозку для собак со сломанной рукояткой.
«Мне так в новой перевозке для собаки сломали ручку и спрятали, как будто и было так. Написала отзыв, даже извинений не принесли. А она немаленьких денег стоила, только купили», - рассказала девушка.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент в аэропорту «Байкал» произошёл в сентябре, когда очевидец запечатлел грузчика, который неосторожно бросал коробки из багажного отделения в кузов грузовика. Пользователей соцсетей крайне возмутила увиденная картина. Тогда ситуацию прокомментировал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Он заверил, что грузчик неосторожно обращался не с багажом пассажиров, а с почтовыми отправлениями.
В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
Общество, Фото:
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