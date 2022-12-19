19 декабря

18 декабря

Популярное

В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов

В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно

В международном аэропорту «Байкал» в Бурятии пассажиры запечатлели на фото кучу разбросанных чемоданов на багажной ленте. Пассажиры сочли, что на стадии принятия багажа сотрудники обошлись небрежно с их вещами. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Вот так сегодня утром получили пассажиры свои чемоданы в аэропорту, - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи поддержали возмущение автора поста. Некоторые даже отметили, что на первый взгляд разбросанные чемоданы выглядят как гора мусора.

«Что аэропорт, что почта – им всё равно на чужое»,
«М-да, когда фотка только подгружалась, выглядела как гора мусора»,
«Я свой чемодан вижу!»,
«Скажите спасибо, что хоть не вскрыли. Шучу. Безобразие, конечно».
«Видимо чья-то сумка застопорила», - пишут местные жители.

Одна улан-удэнка поделилась историей, как получила в местном аэропорту перевозку для собак со сломанной рукояткой.

«Мне так в новой перевозке для собаки сломали ручку и спрятали, как будто и было так. Написала отзыв, даже извинений не принесли. А она немаленьких денег стоила, только купили», - рассказала девушка.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент в аэропорту «Байкал» произошёл в сентябре, когда очевидец запечатлел грузчика, который неосторожно бросал коробки из багажного отделения в кузов грузовика. Пользователей соцсетей крайне возмутила увиденная картина. Тогда ситуацию прокомментировал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Он заверил, что грузчик неосторожно обращался не с багажом пассажиров, а с почтовыми отправлениями.
Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коллектив из Улан-Удэ выступит на патриотическом концерте в Москве
Коллектив из Улан-Удэ выступит на патриотическом концерте в Москве
Общество, 19.12.2022
Для «Байкал-Идель» приглашение в столицу страны стало приятной неожиданностью
В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
В улан-удэнском аэропорту запечатлели бардак из чемоданов
Общество, 19.12.2022
Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Общество, 19.12.2022
Это первая его высокая награда на мировой арене
В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг
В Бурятии обустроили минеральный источник Атаган Булаг
Общество, 19.12.2022
Новая туристская достопримечательность появилась в Джидинском районе
Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию
Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию
Общество, 19.12.2022
Татьяна Мирошник поделилась подробностями создания новой картины
В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк
В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк
Общество, 19.12.2022
В костюме нужно будет прийти на спектакль «Меч Ассури»
За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак
За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак
Общество, 19.12.2022
В прошлом году было поймано более четырёх тысяч
«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
Общество, 19.12.2022
Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
Общество, 19.12.2022
Его отказались крутить в местном кинотеатре
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
Общество, 19.12.2022
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^