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Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу

Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Это первая его высокая награда на мировой арене

Егор Ертуханов из Бурятии завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу Acbjj world open championship Gi & No – GI 2022.

В этом году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург. Участвовали в нём сильнейшие спортсмены со всего мира в дисциплинах бразильское джиу-джитсу и грэпплинг.

- Награды Егор Ертуханов удостоен в категории «Master 2 GI» среди обладателей пурпурных (фиолетовых) поясов в весовой категории до 70 кг. Для спортсмена это первая высокая награда на мировой арене. Также в этом году спортсмен становился серебряным призёром чемпионатов России и Монголии, - рассказали в минспорта Бурятии.
спорт чемпионат мира джиу-джитсу

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