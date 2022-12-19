Это первая его высокая награда на мировой арене
Егор Ертуханов из Бурятии завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу Acbjj world open championship Gi & No – GI 2022.
В этом году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург. Участвовали в нём сильнейшие спортсмены со всего мира в дисциплинах бразильское джиу-джитсу и грэпплинг.
- Награды Егор Ертуханов удостоен в категории «Master 2 GI» среди обладателей пурпурных (фиолетовых) поясов в весовой категории до 70 кг. Для спортсмена это первая высокая награда на мировой арене. Также в этом году спортсмен становился серебряным призёром чемпионатов России и Монголии, - рассказали в минспорта Бурятии.
Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
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