Спортсмен из Бурятии стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Это первая его высокая награда на мировой арене



Егор Ертуханов из Бурятии завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу Acbjj world open championship Gi & No – GI 2022.



В этом году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург. Участвовали в нём сильнейшие спортсмены со всего мира в дисциплинах бразильское джиу-джитсу и грэпплинг.



- Награды Егор Ертуханов удостоен в категории «Master 2 GI» среди обладателей пурпурных (фиолетовых) поясов в весовой категории до 70 кг. Для спортсмена это первая высокая награда на мировой арене. Также в этом году спортсмен становился серебряным призёром чемпионатов России и Монголии, - рассказали в минспорта Бурятии.

