Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Водитель не захотел ехать в соседнее село



В Баргузинском районе Бурятии водитель рейсового автобуса отказался перевозить жителей из одного села в другое. Выведать причину «капризов» сельчане пытались в группе «Баргузин-инфо. 24/7».



- Хотела бы обратиться к администрации Баргузина. У нас автобус на Баянгол, водители совсем обнаглели в конец. В пятницу простояли на остановке час, и он отказался нас везти до Баянгола. Какова причина? Он не хочет ехать! Это ваша работа, и вы обязаны везти по маршруту. Это не первый раз уже так происходит, - негодуют местные жители.



Люди поинтересовались, когда же уже будут предприняты меры.



Ситуацию прокомментировала начальник отдела экономики Ольга Чиркова.



- С водителями проведена профилактическая беседа. В случае повторения ситуации, обращаться в отдел экономики для принятия мер в виде расторжения контракта по пассажироперевозкам, - заявила она.



