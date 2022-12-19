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Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя

Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Водитель не захотел ехать в соседнее село

В Баргузинском районе Бурятии водитель рейсового автобуса отказался перевозить жителей из одного села в другое. Выведать причину «капризов» сельчане пытались в группе «Баргузин-инфо. 24/7».

- Хотела бы обратиться к администрации Баргузина. У нас автобус на Баянгол, водители совсем обнаглели в конец. В пятницу простояли на остановке час, и он отказался нас везти до Баянгола. Какова причина? Он не хочет ехать! Это ваша работа, и вы обязаны везти по маршруту. Это не первый раз уже так происходит, - негодуют местные жители.

Люди поинтересовались, когда же уже будут предприняты меры.

Ситуацию прокомментировала начальник отдела экономики Ольга Чиркова.

- С водителями проведена профилактическая беседа. В случае повторения ситуации, обращаться в отдел экономики для принятия мер в виде расторжения контракта по пассажироперевозкам, - заявила она.

водители перевозчики

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