Водитель не захотел ехать в соседнее село
В Баргузинском районе Бурятии водитель рейсового автобуса отказался перевозить жителей из одного села в другое. Выведать причину «капризов» сельчане пытались в группе «Баргузин-инфо. 24/7».
- Хотела бы обратиться к администрации Баргузина. У нас автобус на Баянгол, водители совсем обнаглели в конец. В пятницу простояли на остановке час, и он отказался нас везти до Баянгола. Какова причина? Он не хочет ехать! Это ваша работа, и вы обязаны везти по маршруту. Это не первый раз уже так происходит, - негодуют местные жители.
Люди поинтересовались, когда же уже будут предприняты меры.
Ситуацию прокомментировала начальник отдела экономики Ольга Чиркова.
- С водителями проведена профилактическая беседа. В случае повторения ситуации, обращаться в отдел экономики для принятия мер в виде расторжения контракта по пассажироперевозкам, - заявила она.
Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя
Общество, Фото:
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