Молодой человек ездил по улицам райцентра
22-летнего жителя села Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
11 октября пьяный молодой человек на своём автомобиле ВАЗ-21013 катался по улицам районного центра. В этот же день его задержали сотрудники Госавтоинспекции; от освидетельствовании на состояние опьянения водитель отказался.
Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
- Ононский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов с лишением права управления транспортом на 2 года 11 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Кроме того, автомобиль молодого человека конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщал «Байкал-Daily», конфискация автомобилей пьяных водителей стала возможной после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вступили в силу в этом году. В июле Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Режим её работы изменился
Молодой человек ездил по улицам райцентра
Это позволило ликвидировать очередность
Запрет продлится до 27 декабря
Первых гостей он примет 21 декабря
В колонии прошёл кулинарный мастер-класс
Кижингинцы приготовили 3800 кг замороженных бууз и 50 ящиков тушёнки
В Селенгинской больнице планируется капитальный ремонт детского отделения
Мероприятие пройдёт в концертном зале «М-1 Арена»
Спектакли пройдут с 19 по 23 декабря
На турнир съехалось более 100 спортсменов со всех регионов ДФО
Водитель не захотел ехать в соседнее село
Взять их в кредит могут только 0,08% наших земляков
Считается, что через такие физические упражнения очищается карма
Центр призван стать площадкой для развития творческого предпринимательства