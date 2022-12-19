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В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ

В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
Общество,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек ездил по улицам райцентра

22-летнего жителя села Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

11 октября пьяный молодой человек на своём автомобиле ВАЗ-21013 катался по улицам районного центра. В этот же день его задержали сотрудники Госавтоинспекции; от освидетельствовании на состояние опьянения водитель отказался.

Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Ононский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов с лишением права управления транспортом на 2 года 11 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Кроме того, автомобиль молодого человека конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщал «Байкал-Daily», конфискация автомобилей пьяных водителей стала возможной после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вступили в силу в этом году. В июле Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.

Забайкальский край суд приговор

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