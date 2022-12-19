Жителям Бурятии упростили покупку авиабилетов в Монголию

Теперь их можно приобрести онлайн
Крупнейшая интернет-платформа по поиску и оформлению билетов Aviasales и монгольская авиакомпания Hunnu Air договорились о сотрудничестве. Теперь есть возможность выкупить место на рейс из Улан-Удэ в Улан-Батор (и обратно) в Интернете на сайте aviasales.ru. Об этом сообщил накануне в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Раньше забронировать и приобрести авиабилеты можно было, написав сообщение в WhatsApp на номер 8-902-562-26-66. Сейчас рейсы в соседнюю Монголию из столицы Бурятии осуществляются пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Полёт занимает примерно 1 час 20 минут.
На днях перевозчик напомнил в своём официальном telegram-канале расписание авиарейсов (время местное)
Понедельник
рейс MR727 «Улан-Батор – Улан-Удэ» – 04:00-05:20
рейс MR728 «Улан-Удэ – Улан-Батор» – 06:20-07:40
Вторник
рейс MR727 «Улан-Батор – Улан-Удэ» – 14:40-16:00
рейс MR728 «Улан-Удэ – Улан-Батор» – 17:00-18:20
Среда
рейс MR727 «Улан-Батор – Улан-Удэ» – 02:00-03:20
рейс MR728 «Улан-Удэ – Улан-Батор» – 4:20-05:40
Четверг
рейс MR727 «Улан-Батор – Улан-Удэ» – 15:40-17:00
рейс MR728 «Улан-Удэ – Улан-Батор» – 18:00-19:20
Суббота
рейс MR727 «Улан-Батор – Улан-Удэ» – 04:00-05:20
рейс MR728 «Улан-Удэ – Улан-Батор» – 06:20-07:40
Теперь их можно приобрести онлайн
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