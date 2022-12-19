В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники, пиццу и драники

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В колонии прошёл кулинарный мастер-класс



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся кулинарный мастер-класс, который для осуждённых. В мероприятии участвовали осуждённые, входящих в состав кружка «Сам себе повар». Занятие провела начальник отряда Татьяна Петрова.



Участницы мастер-класса научились готовить сразу несколько блюд: вареники, пиццу и драники.



Татьяна Ивановна рассказал осуждённым о необходимых ингредиентах, и на практике продемонстрировала все этапы приготовления блюд. Женщины принимали участие в приготовлении, внимательно наблюдая за работой мастера.



После приготовления и сервировки, участницы мастер-класса продегустировали получившиеся кулинарные шедевры, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

