В колонии прошёл кулинарный мастер-класс
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся кулинарный мастер-класс, который для осуждённых. В мероприятии участвовали осуждённые, входящих в состав кружка «Сам себе повар». Занятие провела начальник отряда Татьяна Петрова.
Участницы мастер-класса научились готовить сразу несколько блюд: вареники, пиццу и драники.
Татьяна Ивановна рассказал осуждённым о необходимых ингредиентах, и на практике продемонстрировала все этапы приготовления блюд. Женщины принимали участие в приготовлении, внимательно наблюдая за работой мастера.
После приготовления и сервировки, участницы мастер-класса продегустировали получившиеся кулинарные шедевры, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники, пиццу и драники
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