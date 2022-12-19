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В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники, пиццу и драники

В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники, пиццу и драники
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В колонии прошёл кулинарный мастер-класс

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся кулинарный мастер-класс, который для осуждённых. В мероприятии участвовали осуждённые, входящих в состав кружка «Сам себе повар». Занятие провела начальник отряда Татьяна Петрова.

Участницы мастер-класса научились готовить сразу несколько блюд: вареники, пиццу и драники.

Татьяна Ивановна рассказал осуждённым о необходимых ингредиентах, и на практике продемонстрировала все этапы приготовления блюд. Женщины принимали участие в приготовлении, внимательно наблюдая за работой мастера.

После приготовления и сервировки, участницы мастер-класса продегустировали получившиеся кулинарные шедевры, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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