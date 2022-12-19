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В Бурятии сохранится умеренно морозная погода

В Бурятии сохранится умеренно морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ночами будет довольно холодно

На этой неделе на севере Бурятии в ночные часы похолодает до -43 градусов. Днём по республике -21,-26, а местами довольно тепло до -8,-13. Бурятский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.

Так, во вторник, 20 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по юго-западу и северу до -37, днём -11,-16, местами -21,-26.

В среду, 21 декабря, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -30,-35, по северу до -40, по Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -14,-19, местами до -8,-13, по северной половине местами -24,-29.

В четверг, 22 декабря, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по северу до -43, днём -16,-21, местами до -10,-15, по северу в низких местах -25,-30.
прогноз погоды

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