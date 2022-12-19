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В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк

В Улан-Удэ театр «Ульгэр» объявил конкурс костюмов в стиле киберпанк
Общество,  Фото:pixabay.com
В костюме нужно будет прийти на спектакль «Меч Ассури»

В преддверии премьеры спектакля-фэнтези «Меч Ассури» (возрастное ограничение 12+) Бурятский театр кукол «Ульгэр» запустил конкурс костюмов в стиле киберпанк.

- Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в любой день премьеры спектакля прийти в костюме в стиле киберпанк. Киберпанк – это стиль будущего, который соединяет в себе технологии, фантастику, искусство. На каждый показ спектакля приготовлено по три суперприза, - рассказали в театре кукол.

Призы:

1 место – сертификат на мастер-класс по декоративно-прикладному искусству в творческую студию;
2 место – сертификат в книжный магазин на сумму 500 рублей;
3 место – разовое занятие по вокалу в бурятском культурно-образовательном центре.

После спектакля путем зрительского голосования будут выбраны три победителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля «Меч Ассури» пройдёт в «Z club» 22, 23 и с 26 по 28 декабря.

театр "Ульгэр" конкурс

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