В Кабанской больнице в Бурятии появится первичное сосудистое отделение



В 2022 году в Кабанской центральной районной больнице (ЦРБ) в Бурятии отремонтировали бывшее гинекологическое отделение. Там будет развёрнуто первичное сосудистое отделение.



– Откроется отделение на девять коек для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и на три койки для реанимационной медицинской помощи. Сумма капитального ремонта составила 30 млн рублей, - рассказал главный врач Кабанской ЦРБ Михаил Батуев.





















Также в 2023 году в главном корпусе Селенгинской больницы будет сделан капитальный ремонт детского отделения. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт на сумму 600 тысяч рублей.Помимо этого, Селенгинске запланировано строительство детской поликлиники и лабораторного блока. Строительство обойдётся в 93 млн рублей. Кроме того, 5,2 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации.Все работы производятся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».