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В Кабанской больнице в Бурятии появится первичное сосудистое отделение

В Кабанской больнице в Бурятии появится первичное сосудистое отделение
Общество,  Фото:министерство здравоохранения Бурятии
В Селенгинской больнице планируется капитальный ремонт детского отделения

В 2022 году в Кабанской центральной районной больнице (ЦРБ) в Бурятии отремонтировали бывшее гинекологическое отделение. Там будет развёрнуто первичное сосудистое отделение.
 
– Откроется отделение на девять коек для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и на три койки для реанимационной медицинской помощи. Сумма капитального ремонта составила 30 млн рублей, - рассказал главный врач Кабанской ЦРБ Михаил Батуев.


 
Также в 2023 году в главном корпусе Селенгинской больницы будет сделан капитальный ремонт детского отделения. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт на сумму 600 тысяч рублей.

Помимо этого, Селенгинске запланировано строительство детской поликлиники и лабораторного блока. Строительство обойдётся в 93 млн рублей. Кроме того, 5,2 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации.

Все работы производятся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».   



минздрав больница

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