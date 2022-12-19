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За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак

За год в Улан-Удэ отловили 6,5 тысяч собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В прошлом году было поймано более четырёх тысяч

Администрация Улан-Удэ подвела итоги по отлову собак и рейдам в 2022 году.

Что было сделано в этом году:

- Проведено более 60 рейдов по собакам, что в два раза больше, чем в 2021 году;
- Проверено более 15 тысяч домовладений;
- Составлено более одной тысячи протоколов за отсутствие регистрации, за нарушение правил выгула, за допущение нападения домашних животных;
- Наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей, что на один миллион больше, чем в 2021-м году.
- Отловлено 6,5 тысяч собак, для сравнения в прошлом году - более четырех тысяч;
- усилена работа по регистрации домашних животных: с 2020 года по настоящее время зарегистрировано более 15 тысяч животных;



Улан-Удэ первым в Дальневосточном регионе начал проводить рейдовые мероприятия, это было в 2021 году.

- Рейды показали хороший результат. Во-первых, точечно отрабатываются наиболее проблемные участки. Во-вторых, повышается ответственность владельцев собак. Ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, объясняют горожанам правила содержания собак, отлавливают бездомных особей. В отношении нерадивых владельцев составляются протоколы, – сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Практику проведения городских рейдов взяли на вооружение районы Бурятии и города Дальневосточного федерального округа.

Помимо этого, в каждом районе города работают оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов.

– В этом году отловили 6,5 тысяч особей, для сравнения в прошлом году - более четырех тысяч. Часть из этих собак – выше 25 см в холке, содержится в приютах, их более 1800 особей, – отметил и.о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
собаки бездомные животные

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