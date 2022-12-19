Бурятский цирк покажет новогоднее представление в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие пройдёт в концертном зале «М-1 Арена»



В честь празднования столетия Республики Бурятия с 3 по 8 января 2023 года на одной из крупнейших площадок Санкт-Петербурга – «М-1 Арена» - пройдёт новогоднее представление государственного цирка Бурятии.



Артисты цирка покажут новогоднюю сказку «Колесо времени или тайна пяти стихий».



- В этом представлении будут представлены уникальные номера артистов с использованием особых технологий аудиовизуального искусства. Зрители смогут окунуться в виртуальный мир 3D- проекции, увидят образы священного Байкала, лотоса, и пяти стихий. Выступят знаменитые гуттаперчевые девушки, акробаты- вольтижёры, воздушные гимнасты, клоуны, жонглёры, - рассказали в цирке Бурятии.





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