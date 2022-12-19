Мероприятие пройдёт в концертном зале «М-1 Арена»
В честь празднования столетия Республики Бурятия с 3 по 8 января 2023 года на одной из крупнейших площадок Санкт-Петербурга – «М-1 Арена» - пройдёт новогоднее представление государственного цирка Бурятии.
Артисты цирка покажут новогоднюю сказку «Колесо времени или тайна пяти стихий».
- В этом представлении будут представлены уникальные номера артистов с использованием особых технологий аудиовизуального искусства. Зрители смогут окунуться в виртуальный мир 3D- проекции, увидят образы священного Байкала, лотоса, и пяти стихий. Выступят знаменитые гуттаперчевые девушки, акробаты- вольтижёры, воздушные гимнасты, клоуны, жонглёры, - рассказали в цирке Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Бурятский цирк покажет новогоднее представление в Санкт-Петербурге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кижингинцы приготовили 3800 кг замороженных бууз и 50 ящиков тушёнки
В Селенгинской больнице планируется капитальный ремонт детского отделения
Мероприятие пройдёт в концертном зале «М-1 Арена»
Спектакли пройдут с 19 по 23 декабря
На турнир съехалось более 100 спортсменов со всех регионов ДФО
Водитель не захотел ехать в соседнее село
Взять их в кредит могут только 0,08% наших земляков
Считается, что через такие физические упражнения очищается карма
Центр призван стать площадкой для развития творческого предпринимательства
Обилие снега в этом году позволило запустить трассу раньше обычного
Он стал почётным гражданином Аги
В щколах республики хотят внедрять «Добрую среду»
Для «Байкал-Идель» приглашение в столицу страны стало приятной неожиданностью
Пассажиры считают, что с их вещами обошлись небрежно
Это первая его высокая награда на мировой арене