Даниил Спиваковский покажет школьникам в Забайкалье моноспектакли



Заслуженный артист России Даниил Спиваковский с 19 по 23 декабря покажет школьникам в Забайкальском крае четыре авторских моноспектакля по классическим произведениям русской литературы. Выступления проводятся в рамках третьего этапа проекта «Читаем со смыслом», сообщает краевое правительство.



Даниил Спиваковский привезёт четыре моноспектакля, созданных по литературным произведениям школьной программы - «Метель» (6+) Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» (6+) Николая Гоголя, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» (6+) Леонида Филатова и «Нам нужна одна победа» (6+).



Представления состоятся 19 декабря на площадках забайкальского краевого драматического театра, кинотеатра «Бригантина» и центра казачьей культуры в посёлке ГРЭС.



С 20 по 22 декабря Даниил Спиваковский посетит посёлки Новокручининский и Атамановка Читинского района, города Балей и Нерчинск, поселок Первомайский Шилкинского района, Карымское и Дарасун Карымского района. А 23 декабря жители населённых пунктов Петровск-Забайкальский, Хилок и Улёты увидят новый моноспектакль «Нам нужна одна победа».











Возрастное ограничение 6+

