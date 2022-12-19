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Даниил Спиваковский покажет школьникам в Забайкалье моноспектакли

Даниил Спиваковский покажет школьникам в Забайкалье моноспектакли
Общество,  Фото:screenshot
Спектакли пройдут с 19 по 23 декабря

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский с 19 по 23 декабря покажет школьникам в Забайкальском крае четыре авторских моноспектакля по классическим произведениям русской литературы. Выступления проводятся в рамках третьего этапа проекта «Читаем со смыслом», сообщает краевое правительство.

Даниил Спиваковский привезёт четыре моноспектакля, созданных по литературным произведениям школьной программы - «Метель» (6+) Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» (6+) Николая Гоголя, «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» (6+) Леонида Филатова и «Нам нужна одна победа» (6+).

Представления состоятся 19 декабря на площадках забайкальского краевого драматического театра, кинотеатра «Бригантина» и центра казачьей культуры в посёлке ГРЭС.

С 20 по 22 декабря Даниил Спиваковский посетит посёлки Новокручининский и Атамановка Читинского района, города Балей и Нерчинск, поселок Первомайский Шилкинского района, Карымское и Дарасун Карымского района. А 23 декабря жители населённых пунктов Петровск-Забайкальский, Хилок и Улёты увидят новый моноспектакль «Нам нужна одна победа».



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Забайкальский край школьники

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