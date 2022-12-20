Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором

За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров









Кроме того, за неделю в городе зафиксировали 39 засоров на сетях водоотведения. Причиной стали мусор, который улан-удэнцы продолжают выбрасывать в унитазы.



Всего сотрудники «Водоканала» за семь дней промыли более трёх тысяч метров сетей канализации. Они занимаются этим ежедневно.



Каждый день сотрудники МУП «Водоканал» принимают от жителей бурятской столицы более 300 звонков и обращений. Они поступают в диспетчерскую службу предприятия круглосуточно.В МУП рассказали, что с 12 по 18 декабря на сетях «Водоканала» в Улан-Удэ произошло десять технологических повреждений. Их удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и практически во всех случаях отключать холодное водоснабжение в домах не потребовалось.Одна такая авария произошла на улице Шумяцкого, 6 – на стальном трубопроводе диаметром 150 мм. А на улице Зеленоградская, 27 специалисты за два часа устранили утечку на водоводе.