20 декабря

19 декабря

Популярное

Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором

Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров

Каждый день сотрудники МУП «Водоканал» принимают от жителей бурятской столицы более 300 звонков и обращений. Они поступают в диспетчерскую службу предприятия круглосуточно.

В МУП рассказали, что с 12 по 18 декабря на сетях «Водоканала» в Улан-Удэ произошло десять технологических повреждений. Их удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и практически во всех случаях отключать холодное водоснабжение в домах не потребовалось.

Одна такая авария произошла на улице Шумяцкого, 6 – на стальном трубопроводе диаметром 150 мм. А на улице Зеленоградская, 27 специалисты за два часа устранили утечку на водоводе.

Кроме того, за неделю в городе зафиксировали 39 засоров на сетях водоотведения. Причиной стали мусор, который улан-удэнцы продолжают выбрасывать в унитазы.

Всего сотрудники «Водоканала» за семь дней промыли более трёх тысяч метров сетей канализации. Они занимаются этим ежедневно. 
канализация авария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали ВАЗ
Общество, 19.12.2022
Молодой человек ездил по улицам райцентра
В Бурятии выросло число домов-интернатов
В Бурятии выросло число домов-интернатов
Общество, 19.12.2022
Это позволило ликвидировать очередность
Из Бурятии отправили буузы и тушёнку участникам спецоперации
Из Бурятии отправили буузы и тушёнку участникам спецоперации
Общество, 19.12.2022
Кижингинцы приготовили 3800 кг замороженных бууз и 50 ящиков тушёнки
В Кабанской больнице в Бурятии появится первичное сосудистое отделение
В Кабанской больнице в Бурятии появится первичное сосудистое отделение
Общество, 19.12.2022
В Селенгинской больнице планируется капитальный ремонт детского отделения 
Бурятский цирк покажет новогоднее представление в Санкт-Петербурге
Бурятский цирк покажет новогоднее представление в Санкт-Петербурге
Общество, 19.12.2022
Мероприятие пройдёт в концертном зале «М-1 Арена» 
Скалолазы Бурятии завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО
Скалолазы Бурятии завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 19.12.2022
На турнир съехалось более 100 спортсменов со всех регионов ДФО
Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя
Жители села в Бурятии пожаловались на «обнаглевшего» водителя
Общество, 19.12.2022
Водитель не захотел ехать в соседнее село
Новые авто премиум-класса оказались не по карману жителям Бурятии
Новые авто премиум-класса оказались не по карману жителям Бурятии
Общество, 19.12.2022
Взять их в кредит могут только 0,08% наших земляков
Жителей Бурятии призывают совершить 100 тысяч простираний
Жителей Бурятии призывают совершить 100 тысяч простираний
Общество, 19.12.2022
Считается, что через такие физические упражнения очищается карма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^