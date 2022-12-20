Улан-удэнцы продолжают «кормить» унитазы мусором

За неделю по их вине произошло почти четыре десятка засоров
В МУП рассказали, что с 12 по 18 декабря на сетях «Водоканала» в Улан-Удэ произошло десять технологических повреждений. Их удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и практически во всех случаях отключать холодное водоснабжение в домах не потребовалось.
Одна такая авария произошла на улице Шумяцкого, 6 – на стальном трубопроводе диаметром 150 мм. А на улице Зеленоградская, 27 специалисты за два часа устранили утечку на водоводе.
Кроме того, за неделю в городе зафиксировали 39 засоров на сетях водоотведения. Причиной стали мусор, который улан-удэнцы продолжают выбрасывать в унитазы.
Всего сотрудники «Водоканала» за семь дней промыли более трёх тысяч метров сетей канализации. Они занимаются этим ежедневно.
Всего сотрудники «Водоканала» за семь дней промыли более трёх тысяч метров сетей канализации. Они занимаются этим ежедневно.