19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии военные следователи помогли семья мобилизованных

В Бурятии военные следователи помогли семья мобилизованных
Общество, 
Семьи обеспечили дровами

В Кяхтинском районе Бурятии военные следователи помогают семьям мобилизованных с колкой дров на зиму.

Так, жительница посёлка Хоронхой обратилась в военный следственный отдел с просьбой помочь ей как члену семьи мобилизованного в обеспечении дровами на зиму. На помощь отправились военные следователи и сотрудники Улан-Удэнского лесничества Министерства обороны.

- Уже в ходе разрешения обращения военные следователи установили, что в посёлке имеется ещё одна семья мобилизованного, которая также испытывает определённые трудности с заготовкой дров на зиму. На сегодняшний день благодаря общим усилиям обе семьи обеспечены топливом для печного отопления, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.

Родственники мобилизованных поблагодарили офицеров за оказанную им помощь и поддержку. 
военные следователи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
«Сказочный Улан-Удэ»: Столицу Бурятии показали через нейросеть
Общество, 19.12.2022
Некоторые места в городе преобразились до неузнаваемости
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
Общество, 19.12.2022
Его отказались крутить в местном кинотеатре
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
Общество, 19.12.2022
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове
В Бурятии назвали имя лучшего пожарного
В Бурятии назвали имя лучшего пожарного
Общество, 19.12.2022
Победитель работает в Улан-Удэ
В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья
В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья
Общество, 19.12.2022
В будущем году планируется расселить уже более трёх тысяч людей 
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода передадут для работы в Арктике
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода передадут для работы в Арктике
Общество, 19.12.2022
До конца 2023 года МЧС России получит четыре вертолёта Ми-8 в арктическом исполнении 
Власти Улан-Удэ похвастались отказом от солей
Власти Улан-Удэ похвастались отказом от солей
Общество, 19.12.2022
В зимнее время улицы посыпают только песком 
Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению
Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению
Общество, 19.12.2022
Проблемный дом находится на проспекте Строителей, 5А 
Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту
Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту
Общество, 19.12.2022
Теперь их можно найти на картах в электронных справочниках 
В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта
В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта
Общество, 19.12.2022
Общественники добились исправления недостатков капремонта школы в Гусиноозерске 
В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова
В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова
Общество, 19.12.2022
Выставка начнёт работу 22 декабря в музее имени Сампилова 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^