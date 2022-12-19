В Бурятии военные следователи помогли семья мобилизованных

Семьи обеспечили дровами



В Кяхтинском районе Бурятии военные следователи помогают семьям мобилизованных с колкой дров на зиму.



Так, жительница посёлка Хоронхой обратилась в военный следственный отдел с просьбой помочь ей как члену семьи мобилизованного в обеспечении дровами на зиму. На помощь отправились военные следователи и сотрудники Улан-Удэнского лесничества Министерства обороны.



- Уже в ходе разрешения обращения военные следователи установили, что в посёлке имеется ещё одна семья мобилизованного, которая также испытывает определённые трудности с заготовкой дров на зиму. На сегодняшний день благодаря общим усилиям обе семьи обеспечены топливом для печного отопления, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.



Родственники мобилизованных поблагодарили офицеров за оказанную им помощь и поддержку.

