Семьи обеспечили дровами
В Кяхтинском районе Бурятии военные следователи помогают семьям мобилизованных с колкой дров на зиму.
Так, жительница посёлка Хоронхой обратилась в военный следственный отдел с просьбой помочь ей как члену семьи мобилизованного в обеспечении дровами на зиму. На помощь отправились военные следователи и сотрудники Улан-Удэнского лесничества Министерства обороны.
- Уже в ходе разрешения обращения военные следователи установили, что в посёлке имеется ещё одна семья мобилизованного, которая также испытывает определённые трудности с заготовкой дров на зиму. На сегодняшний день благодаря общим усилиям обе семьи обеспечены топливом для печного отопления, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.
Родственники мобилизованных поблагодарили офицеров за оказанную им помощь и поддержку.
В Бурятии военные следователи помогли семья мобилизованных
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