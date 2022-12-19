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Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию

Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию
Общество,  Фото:страница Татьяны Мирошник
Татьяна Мирошник поделилась подробностями создания новой картины

Следующим летом в Бурятии запланировали съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Как сообщал «Байкал-Daily», этот проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей.

Режиссёр будущей картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в нашей республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё обещание сдержала.

В конце ноября Мирошник прилетела сюда со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка Бурятии. 

Татьяна тем временем поделилась в соцсетях подробностями создания ленты и своими впечатлениями о Бурятии.

- Возможно, в прошлой жизни я была буряткой – иначе никак не могу объяснить любовь к этой волшебной республике. Два года назад сняли фильм «Дети Бурятии» и загадала вернуться сюда. И вот мы снова здесь, – рассказала она. – В ноябре ездили на выбор локаций и кастинг. Нас было 12 смелых. Мы видели прекрасные горы и степи, широкие реки и могучий Байкал, задабривали местных духов, «бурханили» на святых местах и восхищались обо. Выбрали место для постройки бурятского улуса. Нашли сказочные виды на берегу Байкала. Поднялись в Темниковскую пещеру.

Сценаристом и соавтором фильма станет поэтесса из Улан-Удэ Евгения Фахуртдинова.

- Мы познакомились с Женей на фестивале «Родина в сердце» всего год назад, а уже через несколько месяцев у нас был готов первый драфт (черновик – прим.) сценария. По секрету скажу, что сейчас пишем пятый вариант – и мне кажется, он не последний, – призналась Татьяна Мирошник.

Оператор-постановщик картины – Иван Зимин. По словам режиссёра, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер  проекта. Ещё в большой и дружной команде есть кастинг-директор Александра Селезнёва, художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.

фильм

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