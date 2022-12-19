Режиссёр «Коралловых бус» рассказала о незабываемой поездке в Бурятию

Татьяна Мирошник поделилась подробностями создания новой картины





Татьяна тем временем поделилась в соцсетях подробностями создания ленты и своими впечатлениями о Бурятии.



- Возможно, в прошлой жизни я была буряткой – иначе никак не могу объяснить любовь к этой волшебной республике. Два года назад сняли фильм «Дети Бурятии» и загадала вернуться сюда. И вот мы снова здесь, – рассказала она. – В ноябре ездили на выбор локаций и кастинг. Нас было 12 смелых. Мы видели прекрасные горы и степи, широкие реки и могучий Байкал, задабривали местных духов, «бурханили» на святых местах и восхищались обо. Выбрали место для постройки бурятского улуса. Нашли сказочные виды на берегу Байкала. Поднялись в Темниковскую пещеру.



Сценаристом и соавтором фильма станет поэтесса из Улан-Удэ Евгения Фахуртдинова.



- Мы познакомились с Женей на фестивале «Родина в сердце» всего год назад, а уже через несколько месяцев у нас был готов первый драфт (черновик – прим.) сценария. По секрету скажу, что сейчас пишем пятый вариант – и мне кажется, он не последний, – призналась Татьяна Мирошник.



Оператор-постановщик картины – Иван Зимин. По словам режиссёра, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть кастинг-директор Александра Селезнёва, художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.



