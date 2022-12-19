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В Бурятии назвали имя лучшего пожарного

В Бурятии назвали имя лучшего пожарного
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Победитель работает в Улан-Удэ

В Бурятии прошёл конкурс профессионального мастерства среди пожарно-спасательных отрядов. В номинации «Лучший пожарный» победителем признан Алексей Астрихинский из пятой пожарно-спасательной части города Улан-Удэ.

Пожарным необходимо было сдать теоретический зачёт, затем продемонстрировать свою физическую подготовку, а также пройти стометровую полосу препятствий. Алексей справился со всеми заданиями быстрее и качественнее остальных.

- Стать пожарным он мечтал ещё со школы, хотел помогать людям, попавшим в беду. После прохождения службы в армии, не задумываясь, в 2019 году пришёл в пожарную охрану. Как считает Алексей, пожарный должен уметь принимать быстрые решения в трудную минуту и действовать слаженно в команде, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.

Молодой человек принимает участие в различных спортивных соревнованиях, в том числе занимается пожарно-спасательным спортом.


пожарные конкурс

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