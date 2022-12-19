На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»

Его отказались крутить в местном кинотеатре
Как выяснилось, «Аватар-2» там крутить не будут.
- Многие голливудские компании, выпускающие фильмы, отказались от российского рынка и в ближайшее время их возврат не предвидится, – отметили в управлении культуры администрации Северобайкальска. – Официального показа фильма «Аватар-2» в российских кинотеатрах не будет, и мы – не исключение.
На январских каникулах северобайкальцам предлагают смотреть только российские фильмы. Это комедия «Непослушник-2» (6+), картина Александра Котта «Чук и Гек» (6+), «Чебурашка» (6+) Дмитрия Дьяченко и мультик «Иван царевич и Серый волк 5» (6+).
- Многие голливудские компании, выпускающие фильмы, отказались от российского рынка и в ближайшее время их возврат не предвидится, – отметили в управлении культуры администрации Северобайкальска. – Официального показа фильма «Аватар-2» в российских кинотеатрах не будет, и мы – не исключение.
На январских каникулах северобайкальцам предлагают смотреть только российские фильмы. Это комедия «Непослушник-2» (6+), картина Александра Котта «Чук и Гек» (6+), «Чебурашка» (6+) Дмитрия Дьяченко и мультик «Иван царевич и Серый волк 5» (6+).