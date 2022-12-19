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На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»

На севере Бурятии объяснили, почему не покажут «Аватар-2»
Общество, 
Его отказались крутить в местном кинотеатре

Жители Северобайкальска поинтересовались в местном вайбер-чате, увидят ли они фильм «Аватар: Путь воды» (возрастное ограничение – 12+) на широком экране. И заодно спросили, какие ещё новинки покажут на январских праздниках в местном кинозале «Гранд Синема».

Как выяснилось, «Аватар-2» там крутить не будут.

- Многие голливудские компании, выпускающие фильмы, отказались от российского рынка и в ближайшее время их возврат не предвидится, – отметили в управлении культуры администрации Северобайкальска. – Официального показа фильма «Аватар-2» в российских кинотеатрах не будет, и мы – не исключение.

На январских каникулах северобайкальцам предлагают смотреть только российские фильмы. Это комедия «Непослушник-2» (6+), картина Александра Котта «Чук и Гек» (6+), «Чебурашка» (6+) Дмитрия Дьяченко и мультик «Иван царевич и Серый волк 5» (6+).
фильм кино

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