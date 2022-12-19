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Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода передадут для работы в Арктике

Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода передадут для работы в Арктике
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
До конца 2023 года МЧС России получит четыре вертолёта Ми-8 в арктическом исполнении

На прошлой неделе МЧС России Александр Куренков посетил Улан-Удэнский авиазавод. Ему представили производственный процесс, рассказали о новых разработках в части производства вертолётов для служб спасения, сообщает правительство Бурятии.

Улан-Удэнский авиазавод поставит четыре вертолёта Ми-8 в арктическом исполнении МЧС России. Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА может летать на большие расстояния и в условиях полярной ночи, что актуально для обеспечения безопасности населения и социальных объектов в регионах Арктики.

В числе главных преимуществ воздушного судна - наличие системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой вертолёт можно спокойно подготовить к запуску при температурах до -60 градусов.

 
- Уже до конца этого года первых два таких вертолёта поступят на вооружение ведомства, в следующем году – ещё два. Сейчас идёт процесс приёмки бортов, в том числе проходят лётные испытания. Экипаж также прошёл подготовку. Они пополнят создаваемые арктические звенья МЧС России. Это достойные машины, на них установлено отечественное оборудование и российские технологии, - подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Александр Куренков отметил новые разработки завода.

- Заинтересовала также машина Ка-226Т, которая делается на этом заводе. Эта машина практична в использовании в полётах при посещении Мурманска и Архангельска, где часто бывают туманы. Мы заинтересованы в таких машинах в виду того, что система модульная. Её можно использовать как в медицинских целях, так и в эвакуационных. - отметил Александр Куренков.

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