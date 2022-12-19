Власти Улан-Удэ похвастались отказом от солей



Улан-Удэ - единственный город в России, который не использует химические реагенты для подсыпки дорог, сообщила интересный факт администрация города.



В столице Бурятии в зимнее время улицы подсыпают только песком, чтобы не загрязнять окружающую среду и главное - озеро Байкал. Песок — природный и самый экологически безопасный материал, который не вредит растениям, автомобилям, обуви и никак не влияет на здоровье человека.



- Если применить химикаты на дорогах города, то после таяния снега, загрязнённые опасными веществами сточные воды с обочин и тротуаров попадут в реки Селенга и Уда, а оттуда – в Байкал. Поскольку Улан-Удэ входит в водосборную зону Байкальской природной территории, использование химических реагентов запрещается федеральным законом об охране озера Байкал и другими нормативными актами, - пояснил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Как известно, в крупных городах России для борьбы с гололёдом в зимнее время года дороги посыпают химической солью. После этого почти половина снега превращается в рыхлую кашу, другая – в воду. Убрать такую массу проще и быстрее. Но при использовании такой соли обувь и кузова автомобилей изнашиваются гораздо быстрее, и она неблагоприятно сказывается на окружающей среде.



- На городские дороги мы ежедневно сыпем порядка 300 тонн песка. Он не «плавит» снег, а делает скользкую поверхность более шероховатой, улучшая сцепление с ней. Поэтому на дорогах всё же образуются снежные накаты, которые приходиться снимать тяжёлыми грейдерами, и вывозим большие объёмы снега, - объяснил Владимир Соснин.





