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В Бурятии перевыполнили план по покупке квартир для сирот

В Бурятии перевыполнили план по покупке квартир для сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
Квартир купили больше, чем планировалось, из-за экономии на торгах

В Бурятии перевыполнен годовой план по приобретению квартир для детей-сирот, сообщили в управлении капстроительства правительства республики.

В 2022 году для детей-сирот планировалось выкупить 161 квартиру, на эти цели из федерального и республиканского бюджета было выделено 325 миллионов рублей. Фактически с начала года приобрели 167 квартир.

Средства на приобретение квартир для детей-сирот выделяются в рамках государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан».

- В этом году мы освоили все выделенные в рамках госпрограммы финансовые средства. При этом вместо 161 квартиры на эти же деньги было приобретено 167 квартир в Улан-Удэ и районах Бурятии. Это произошло в результате экономии средств на торгах, – уточнил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

На сегодняшний день уже начаты процедуры по приобретению квартир на 2023 год. Торги проводятся на сайте госзакупок.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии начали закупать квартиры для сирот на вторичном рынке недвижимости в 2019 году. До этого дома для сирот только строили. Принять участие в торгах может человек, желающий продать свою квартиру. \Позже процедуру продажи упростили: если на торги не было ни одной заявки, продать квартиру можно напрямую, заключив прямой контракт.

сироты жилье

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